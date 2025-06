Dwayne Johnson ha chiesto di rendere la sua action figure di Black Adam più… muscolosa!

In una nuova intervista, Todd McFarlane ha rivelato che Dwayne Johnson gli ha chiesto di rendere la sua action figure di Black Adam più muscolosa. Il processo di creazione di action figure non è facile. Non si tratta solo di scolpire digitalmente un personaggio, inserirlo nella pipeline di sviluppo e guardare una macchina sfornare un nuovissimo oggetto da collezione con cui giocare. È un processo molto più complicato che richiede un’attenta pianificazione, l’approvazione del licenziatario e, se si sta adattando l’aspetto di un attore, anche l’approvazione degli attori. Ora, Black Adam del 2022 ci ha offerto uno sguardo dall’interno al meticoloso processo che sta dietro alla creazione dei giocattoli che conosciamo e amiamo.

Todd McFarlane ha concesso un’intervista ad ampio raggio a Popverse. In esso, l’imprenditore ha rivelato che, durante lo sviluppo delle action figure per il film Black Adam, Dwayne Johnson lo aveva contattato per apportare una modifica al suo personaggio da collezione. Secondo McFarlane, l’attore voleva che la sua controparte in plastica apparisse più muscolosa:

“Di recente, abbiamo dovuto ottenere l’approvazione per ‘Black Adam’, e l’unico commento di Dwayne Johnson è stato – e credo avesse ragione – ‘Potresti farmi sembrare più muscoloso?’. Sembra una domanda sciocca, ma in realtà era giusta, perché penso che tutti noi, nella nostra mente, abbiamo una visione romantica di molte persone, e il costume in sé non metteva in mostra i suoi muscoli. Eravamo estremamente fedeli al costume, solo che il costume non lo metteva in risalto, quindi voleva solo che lo mettessimo un po’ di più in risalto. Ci siamo presi una piccola licenza artistica. Penso che sia stata la mossa giusta.”

Lo stesso McFarlane ha spiegato che, in definitiva, richieste come quella di Johnson non sono un grosso problema. E, sebbene abbia scelto un esempio comico per far passare il suo messaggio, ha chiarito che, in fin dei conti, l’obiettivo è ottenere l’approvazione del giocattolo:

“Lascia che ti dica che anche se non sono d’accordo, il cliente ha sempre ragione. Cerco la sua approvazione. Ehi, se vuoi che ti dia due teste, te le do due teste. Qualsiasi cosa ti serva per ottenere il mio consenso.”

Il commento di Johnson era ancora più razionale, dato che, se si ha familiarità con il mondo del collezionismo, ci sono molte action figure che non riproducono esattamente l’aspetto muscoloso delle loro controparti reali. Un esempio lampante è la action figure di Spider-Man: No Way Home di Hot Toys raffigurante Peter Parker, interpretato da Tobey Maguire. I dettagli della action figure sono eccellenti, ma la sua corporatura è un po’ slanciata rispetto alla corporatura più robusta di Maguire.

Quindi, sì, la richiesta di Dwayne Johnson ha contribuito in ultima analisi a evitare un esito del genere e ha anche reso possibile una rappresentazione piuttosto gradevole di Black Adam in forma di action figure.