ABC anticipa le date di inizio della nuova stagione di 9-1-1 e Grey’s Anatomy

ABC ha annunciato le nuove date di debutto autunnale per tre delle sue serie drammatiche di successo. Insieme alla longeva serie medica Grey’s Anatomy, anche la serie di punta 9-1-1 e il suo ultimo spin-off, 9-1-1: Nashville, sono stati anticipati nel palinsesto autunnale. Le tre serie drammatiche della ABC sono state anticipate di circa una settimana rispetto alla data inizialmente prevista.

Secondo il comunicato stampa della rete, le nuove premiere della stagione hanno segnato i loro nuovi appuntamenti sul calendario e ora andranno in onda giovedì 9 ottobre. Inizialmente, le tre serie erano previste per giovedì 16 ottobre. Le sitcom della ABC, Shifting Gears e Abbott Elementary, non sono state interessate dai cambiamenti e manterranno le loro premiere all’inizio di ottobre.

La serie principale, 9-1-1, torna per la sua nona stagione e inizierà il giovedì sera alle 20:00, seguita dalla sua nuova versione, 9-1-1: Nashville, alle 21:00. Grey’s Anatomy torna per la stagione 22 e chiude la serata alle 22:00. 9-1-1: Nashville avrà 10 episodi per la sua stagione di debutto, mentre gli altri dovrebbero andare in onda con 18 episodi.

Cosa significa il cambiamento del palinsesto autunnale della ABC per il franchise di 9-1-1 e Grey’s Anatomy

9-1-1 continua a essere il cavallo di battaglia della ABC

A ottobre, 9-1-1 inizierà la sua terza stagione su ABC e la nona stagione complessiva. La serie è stata precedentemente trasmessa su Fox per circa sei stagioni prima di passare a un altro network, ma da allora ABC ha dimostrato che la sua decisione di riprendere il prodotto scartato da Fox è stata intelligente, dato che è stato un successo per il network e il passaggio dimostra quanta fiducia abbia nella serie.

Nel frattempo, la mossa dimostra anche quanta fiducia la ABC riponga nel nuovo spin-off di 9-1-1 ambientato a Nashville. Guidato da veterani come Chris O’Donnell, LeAnn Rimes, Jessica Capshaw e Kimberly Williams-Paisley, 9-1-1: Nashville dovrebbe concentrarsi tanto sulla scena musicale quanto sui primi soccorritori, rendendolo un prodotto di spicco nell’ambito del franchise di 9-1-1.

Grey’s Anatomy continua a mantenere il suo pubblico, nonostante abbia perso Ellen Pompeo (Good American Family) come protagonista della serie. In qualità di guest star, Pompeo ha ripreso il ruolo di Meredith Grey per sette episodi della stagione 21. Si prevede che apparirà nello stesso numero di puntate nella nuova stagione.