Sister Act 2 – Più svitata che mai: dal cast al sequel, tutte le curiosità sul film

Tra le commedie musicali di maggiore successo di pubblico, Sister Act – Una svitata in abito da suora occupa sicuramente un posto d’onore nel cuore di molti spettatori, come anche il suo sequel Sister Act 2 – Più svitata che mai. Il primo film, uscito nel 1992, vede protagonista una straordinaria Whoopi Goldberg, nei panni di Deloris, una soubrette che assiste a un omicidio e per questo viene inserita in un programma di protezione testimoni. Ironia della sorte, la donna, esuberante e disinibita, finisce in un convento, dove dovrà mimetizzarsi tra le suore.

La convivenza non sarà semplicissima, ma tra Deloris e le consorelle nascerà una sincera amicizia, fondata soprattutto sulla passione per la musica. Il primo film, diretto da Emile Ardolino, si affermò dunque come un grandissimo successo, spingendo i produttori a mettere subito in lavorazione un sequel. Questo uscì al cinema dopo appena un anno, nel 1993, per la regia di Bill Duke (meglio noto come attore, visto nei film American Gigolò, Predator e X-Men – Conflitto finale).

Secondo alcune voci su Internet, però, Whoopi Goldberg era molto insoddisfatta della realizzazione di Sister Act – Una svitata in abito da suora, e abbia accettato di partecipare a questo sequel solo dopo che la Disney ha deciso di finanziare il progetto dei suoi sogni, Sarafina! Il profumo della libertà. Sfortunatamente, questo sequel ottenne uno scarso successo di pubblico – cosa che sul momento bloccò ulteriori piani per il franchise -, venendo solo nel tempo rivalutato in modo più positivo.

La trama di Sister Act 2 – Più svitata che mai

In Sister Act 2 – Più svitata che mai, dopo essere sfuggita alla morte grazie all’aiuto delle coraggiose suore del convento di Santa Caterina, Deloris Van Cartier è tornata alla sua vecchia vita e si esibisce come showgirl nei casinò. Nel frattempo le consorelle hanno accettato di dirigere la Saint Francis High School che, a causa dei pochi fondi, rischia di chiudere per sempre i battenti. Quando Suor Maria Patrizia, Suor Maria Roberta e Suor Maria Lazzara scongiurano Deloris di accettare il lavoro di insegnate di musica nell’istituto, la donna decide di gettarsi in questa nuova avventura.

Per evitare scandali, Deloris riprende i panni di Suor Maria Claretta e nasconde la sua vera identità al preside e al resto del corpo docenti. All’interno dell’istituto si respira un clima piuttosto austero e gli allievi si mostrano particolarmente disinteressati alle lezioni di musica. In particolare, la sprezzante Rita Watson è decisa a non collaborare con Suor Maria Claretta che cerca di spingere i suoi alunni a riscoprire l’amore per la musica e per il canto. Deloris, però, non si arrenderà finché non saprà di aver portato a termine la propria missione.

Il cast e le canzoni del film

Ad interpretare il film, nel ruolo di Deloris Van Cartier/Suor Maria Claretta, vi è dunque l’attrice Whoopi Goldberg. Accanto a lei, si ritrovano poi le attrici Kathy Najimy nel ruolo di Suor Maria Patrizia, Wendy Makkena in quello di Suor Maria Roberta, Mary Wickes in quello di Suor Maria Lazzara, Lauryn Hill in quello di Rita Watson e la celebre attrice Maggie Smith – nota per il personaggio di Minerva McGranitt nella saga di Harry Potter – nel ruolo della Madre Superiora. Barnard Hughes interpreta Padre Maurice, mentre Michael Jeter è Padre Ignazio.

Completano il cast gli attori James Coburn nel ruolo del Signor Crisp, Sheryl Lee Ralph in quello di Florence Watson e Jennifer Love Hewitt in quello di Margaret. L’attrice, all’epoca quattordicenne, è poi divenuta celebre per la serie Ghost Whisperer. Nel film ha un piccolo cameo anche la figlia di Whoopi Goldberg, Alex Martin, che appare in Sister Act 2 – Più svitata che mai come uno dei bambini della classe. Dice la battuta “Yo Mama” sulle Skittles.

Per quanto riguarda i brani presenti nel film, si annoverano Greatest Medley Ever Told di Sharon Brown, Wandering Eyes di Nuttin’ Nyce, Pay Attention di Valeria Andrews e Deeper Love di Aretha Franklin. È questo il secondo film con Whoopi Goldberg per il quale Aretha Franklin ha cantato la sigla: il primo è stato Jumpin’ Jack Flash (1986). Si annoverano poi i brani Get Up Offa That Thing/Dancing In The Street, Ball of Confusion (That’s What The World Is Today) e Ain’t No Mountain High Enough eseguiti dalla stessa Goldberg.

Sister Act 3: il sequel è in lavorazione

Sister Act 3 è un progetto di lunga gestazione che i fan attendono da anni. I primi segnali di un possibile sequel risalgono già alla metà degli anni 2000, ma è solo nel 2018 che la Disney ha confermato ufficialmente lo sviluppo di un nuovo capitolo. Inizialmente si era parlato di un reboot, ma successivamente è stato chiarito che si tratterà di un vero e proprio sequel con il ritorno della protagonista originale Whoopi Goldberg nei panni di Deloris Van Cartier/Suor Maria Claretta. Il progetto è stato affidato a Tyler Perry come produttore, mentre alla regia ci sarà Tim Federle, già noto per High School Musical: The Musical – The Series.

LEGGI ANCHE: Sister Act 3: Whoopi Goldberg anticipa la nuova storia di Deloris, 29 anni dopo

Nel corso del 2022 e 2023, Goldberg ha poi più volte ribadito il suo entusiasmo per il progetto, sottolineando che Sister Act 3 è un film che “deve assolutamente essere realizzato” e confermando il desiderio di coinvolgere anche altre star iconiche, tra cui Keke Palmer e Jenifer Lewis. Tuttavia, a oggi non è stata ancora annunciata una data ufficiale di uscita, né sono cominciate le riprese, complice anche lo sciopero degli sceneggiatori e attori del 2023 che ha rallentato molti progetti Disney. La scomparsa di Maggie Smith ha poi costretto ad una riscrittura del film. Nonostante questo, Sister Act 3 rimane ad oggi in sviluppo attivo e sarà distribuito su Disney+.

Il trailer di Sister Act 2 – Più svitata che mai e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di Sister Act 2 – Più svitata che mai grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Apple TV e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di sabato 24 agosto alle ore 21:30 sul canale Rai 1.