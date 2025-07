Marvel, le prossime mosse: Black Panther 3 e un giovane cast per X-Men per contenere i costi. Blade non è una priorità

Il bilancio collettivo di I Fantastici Quattro: Gli Inizi dei Marvel Studios è tiepido, il film ha incassato 218 milioni di dollari a livello globale dopo l’uscita del 25 luglio.

Ma come per Superman due settimane prima, l’incasso estero del film di supereroi – 100 milioni di dollari, inclusi i miseri 4,5 milioni di dollari dalla Cina – ci ricorda chiaramente quanto siano cambiate le cose dai tempi pre-COVID e dove si trovano i fili conduttori per lo studio di proprietà della Disney, che ha piani ambiziosi per due film di Avengers rispettivamente nel 2026 e nel 2027, seguiti da un reboot di X-Men più avanti all’orizzonte. Per fare due conti, Avengers: Endgame ha incassato 614 milioni di dollari solo dal Regno di Mezzo nel 2019.

“C’è un reset di cosa sia un successo, e non li vedo raggiungere costantemente 1 miliardo di dollari come prima – senza la Cina, con l’esposizione a Disney+, dopo il COVID, senza megastar”, afferma un agente di alto livello che rappresenta diversi clienti nell’universo Marvel. “La Cina ha usato Marvel, Disney e l’industria cinematografica statunitense per alimentare la propria.” Aggiunge una fonte interna alla perdita di guadagni dalla Cina: “Non torneremo mai più a quei tempi.”

Questa realtà ha cambiato i calcoli alla Marvel, guidata da Kevin Feige, quando si tratta di realizzare un film come X-Men. Il regista di Thunderbolts* Jake Schreier è pronto a dirigere il film principale, con lo studio che sta perfezionando la sceneggiatura di Michael Lesslie.

Il casting inizierà presto e il campo è aperto. Ma la Marvel ha fatto sapere ai suoi rappresentanti di essere alla ricerca di talenti più giovani, piuttosto che di star di serie A, per “mantenere bassi i costi“, afferma un altro agente. La Marvel ha inserito nel calendario delle uscite un film senza nome, il 23 luglio 2027, ma alcune fonti affermano che la data non sarà occupata da X-Men.

Sebbene “I Fantastici Quattro” di Matt Shakman abbia una vera e propria star in Pedro Pascal, non ha ancora raggiunto le stesse vette cinematografiche del cast di “Endgame”. E questo ha contribuito a mantenere il budget di “I Fantastici Quattro” gestibile. La Disney non ha fornito una cifra precisa sul budget del film, limitandosi a stimarlo a circa 200 milioni di dollari.

Avengers: Doomsday avrà almeno un mega-guadagno in Robert Downey Jr., che torna alla Marvel nei panni del cattivo Dottor Destino. Alcune fonti affermano che Downey Jr. ha guadagnato tra i 500 e i 600 milioni di dollari nel corso di sette film Marvel e tre cameo e non lavorerà a prezzi scontati in “Doomsday”; così come Chris Hemsworth, che torna nei panni di Thor. Per quanto riguarda chi sarà la star del film, alcune fonti affermano che Pascal non sarà il fulcro, ma avrà un ruolo fondamentale. In ogni caso, l’uscita del film è prevista per il 18 dicembre 2026.

Wall Street sta tenendo d’occhio la Marvel mentre si stanno definendo gli elementi del suo portfolio ampliato, tra cui l’integrazione di asset della 20th Century Fox come “I Fantastici Quattro”, “X-Men” e il grande successo dello scorso anno “Deadpool & Wolverine”, che ha incassato 1,34 miliardi di dollari in tutto il mondo.

“La Marvel è un elemento fondamentale per la proprietà intellettuale premium complessiva della Disney. E più la Marvel è forte, meglio è per l’azienda nel suo complesso”, afferma l’analista di Wall Street Robert Fishman di MoffettNathanson. “Il recente slancio degli studi ha permesso alla Disney di contribuire alla crescita degli abbonati su Disney+ e di vedere il volano complessivo Disney riprendere ad accelerare.”

Non ci sarà molto da analizzare per il prossimo anno. Il prossimo film Marvel in uscita nelle sale è “Spider-Man: Brand New Day” il 31 luglio, seguito da “Doomsday“ a dicembre e “Avengers: Secret Wars” a dicembre 2027. In un contesto di calo generalizzato dei supereroi, il team creativo della Marvel non avverte alcuna urgenza per il reboot di Blade, in gestazione da tempo, né per un nuovo capitolo di “Deadpool“, secondo alcune fonti. Tuttavia, si stanno diffondendo idee per un Black Panther 3 diretto da Ryan Coogler, creando entusiasmo internamente.

In definitiva, la Marvel è entusiasta di aver riportato in vita “I Fantastici Quattro”, una proprietà ostica che si è rivelata irritante in passato: i fan hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa, assegnando al film un punteggio CinemaScore di A-. Le due precedenti incarnazioni hanno ricevuto una tiepida accoglienza da parte del pubblico, con incassi decrescenti. La versione del 2005 di Tim Story ha incassato 334 milioni di dollari, mentre la versione del 2015, costellata di drammi, ha portato a casa 168 milioni di dollari, tra le critiche pubbliche del regista Josh Trank, che si è lamentato dell’interferenza dello studio da parte della Fox. (L’attore Toby Kebbell ha corroborato la versione degli eventi di Trank.) Questa volta, l’unica piccola battuta d’arresto è arrivata da una battaglia dietro le quinte per i crediti di sceneggiatura, con la WGA che è intervenuta per prendere una decisione. Il sindacato ha assegnato i crediti finali di sceneggiatura a Josh Friedman, Eric Pearson, Jeff Kaplan, Ian Springer e Kat Wood.

Per gli amanti dei supereroi, il bene è il nuovo bene, poiché il genere sta ritrovando il suo equilibrio dopo una serie di cali che ha incluso tre recenti fallimenti della Marvel – “Thunderbolts*“, “The Marvels” ed “Eternals” – oltre a una serie di flop della DC precedenti al regime di James Gunn e Peter Safran.

Afferma l’analista Shawn Robbins di Box Office Theory: “Penso che come industria siamo diventati molto ossessionati dai risultati del weekend di apertura, in particolare per entrambi [‘Superman’ e ‘I Fantastici Quattro’]. Dato che il passaparola è così forte per entrambi, penso che la storia non sia ancora del tutto ovvia. Sì, ‘I Fantastici Quattro’ è abbastanza buono in termini di superamento delle aspettative della Disney. Quindi questo è positivo. Ed è difficile confrontarlo con altri film Marvel perché viviamo semplicemente in un’epoca diversa per le uscite di supereroi.”

Fonte: Variety