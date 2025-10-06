Elizabeth Olsen parla della “stanchezza dei supereroi” e del ritorno di Scarlet Witch

La “stanchezza dei supereroi” non è una novità e anzi negli ultimi anni si è affermata con maggiore decisione, tanto che i film tratti dai fumetti non sono più una garanzia di successo. La DC Studios è sulla buona strada per risollevare il marchio DC dopo gli ultimi disastrosi anni della DCEU, mentre la Marvel Studios sta dando la priorità alla qualità piuttosto che alla quantità dopo una Saga del Multiverso ricca di colpi di scena e in gran parte incostante. Ora, in un’intervista a PEOPLE, la star di WandaVision, Elizabeth Olsen si è unita alla discussione.

L’attrice ha confermato che continuerà a interpretare Scarlet Witch e ha anche riconosciuto che, sebbene alcuni possano essere “stanchi” dei supereroi, questi film sono realizzati in ultima analisi per i fan, non per i critici. “È qualcosa che amo e a cui voglio sempre tornare”, ha spiegato. “Penso che la cosa più speciale degli ultimi cinque anni sia stata la possibilità di fare così tante cose con il personaggio che non avrei mai pensato di poter fare. Ci sono ancora delle linee narrative dei fumetti che mi piacerebbe realizzare e che penso anche i fan vorrebbero vedere”.

“Voglio dire, questi film non sono per i critici, sono per i fan”, ha continuato Olsen. “È davvero gratificante e le storie sono solo migliorate per me e per il mio personaggio. Mi è piaciuto molto”. L’attrice ha poi aggiunto: “Alcune persone hanno serie televisive in corso a cui possono tornare. Pochissimi, credo, hanno la possibilità di far parte di franchise che, lo so, culturalmente potrebbero stancarci un po’, ma che hanno qualcosa che li rende molto familiari. Non c’è nient’altro di simile, e non so se potrò avere di nuovo [questo], a meno che non sia per una serie in corso”.

“Mi piace questo tipo di coerenza. È una bella sensazione. Voglio dire, la sicurezza del lavoro è piacevole, credo che su questo siamo tutti d’accordo”, ha concluso. Come noto, continuano a circolare voci sul futuro di Olsen nell’MCU, con l’attrice vista anche in Doctor Strange nel Multiverso della Follia che potrebbe tornare nei panni di Wanda Maximoff nei prossimi Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.

Ci sono notizie contrastanti su ciò che farà. Alcuni sostengono che sarà la “sposa” di Dottor Destino, altri suggeriscono che la Olsen interpreterà una variante della Strega Scarlatta nell’universo degli X-Men che combatte al fianco di suo padre, Magneto. Alla fine, potrebbe fare entrambe le cose o potrebbe non essere affatto nei due film. Come sempre, non resta che attendere di scoprire se davverò Elizabeth Olsen tornerà a vestire i panni del personaggio che l’ha resa iconica.