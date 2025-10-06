Steve: guida al cast e ai personaggi

Steve è il primo film di Cillian Murphy per Netflix, un dramma potente e maturo su un insegnante che lotta per conciliare il suo impegnativo lavoro con i suoi problemi di salute mentale. Il film è il secondo di Murphy dopo l’impressionante vittoria agli Oscar come miglior attore per Oppenheimer, e segna il ritorno di Tim Mielants, regista di Piccole cose come queste.

Steve ha ricevuto ottime recensioni dalla critica dopo la sua anteprima mondiale al Toronto International Film Festival il mese scorso, con molti che hanno elogiato soprattutto l’interpretazione principale di Murphy. Ma il film vanta diverse impressionanti interpretazioni secondarie, sia di attori pluripremiati che di talentuose stelle nascenti.

Cillian Murphy nel ruolo di Steve

Attore: Cillian Murphy è nato a Douglas, in Irlanda, nel 1976 e ha iniziato la sua carriera a teatro con la Corcadorca Theater Company. Il suo ruolo di svolta è stato in 28 giorni dopo, dove ha interpretato il ruolo principale di Jim. Da allora, Murphy è apparso in film di successo come Il cavaliere oscuro e A Quiet Place – Un posto tranquillo 2. Ha vinto un Oscar come miglior attore nel 2024.

Personaggio: Murphy interpreta il ruolo principale di Steve, il preside in difficoltà di un riformatorio in Inghilterra. È uno dei ruoli migliori di Murphy fino ad oggi, e anche molto impegnativo. Il suo personaggio è costantemente al limite a causa della cura di questi bambini problematici, ma antepone comunque i loro bisogni ai propri.

Tracey Ullman nel ruolo di Amanda

Attrice: Tracey Ullman è nata a Slough, in Inghilterra, nel 1959 e ha iniziato la sua carriera nella soap opera britannica Mackenzie, prima di concentrarsi sulla commedia e recitare in The Tracey Ullman Show dal 1987 al 1990. Da allora ha continuato a lavorare in sketch comici, tornando alla BBC per il Tracey Ullman’s Show nel 2017.

Personaggio: Ullman interpreta Amanda in Steve, vicepreside della scuola e amica intima del protagonista di Murphy. È una delle poche persone che si prendono cura di Steve durante tutto il suo periodo a scuola, standogli accanto mentre affrontano la crescente tensione causata dagli studenti violenti e dall’eccessiva fiducia finanziaria della scuola.

Jay Lycurgo nel ruolo di Shy

Attore: Jay Lycurgo ha debuttato in televisione in un episodio del medical drama della BBC Doctors nel 2019, prima di apparire in serie come I May Destroy You e War of the Worlds. La sua interpretazione decisiva è stata in The Batman di Matt Reeves, dove ha interpretato un giovane membro di una gang. Ha anche interpretato Tim Drake nella serie Titans della DC.

Personaggio: Molte recensioni hanno indicato l’interpretazione di Lycurgo come il punto forte di Steve, probabilmente perché il suo personaggio ha così tanto da fare. È uno dei pochi bambini della scuola che non ricorre alla violenza per affrontare i propri problemi personali, ma piuttosto reprime tutto dentro di sé e si carica di conseguenza un peso insopportabile.

Little Simz nel ruolo di Shola

Attrice: Simbi Ajikawo, meglio conosciuta con il suo nome d’arte Little Simz, è una rapper e attrice londinese. Il suo album del 2019, Grey Area, è stato selezionato per il Mercury Prize e ha vinto il premio come Miglior Album agli NME Awards. Il suo album successivo, Sometimes I Might Be Introvert, ha vinto il Mercury Prize e l’ha portata al BRIT Award 2022 come Miglior Artista Emergente.

Personaggio: Shola è una delle insegnanti più recenti della scuola, una che fatica a tenere a bada gli alunni più ostili. Steve usa il suo personaggio con grande efficacia per mostrare come questi ragazzi reagiscono alle figure autoritarie femminili più giovani, in contrasto con il loro rapporto più paterno con il protagonista di Murphy.

Emily Watson nel ruolo di Jenny

Attrice: Emily Watson è nata a Islington, Londra, nel 1967 e ha iniziato la sua carriera al Royal National Theatre in produzioni di Tre sorelle, Molto rumore per nulla e La signora del mare. Il suo ruolo di svolta è stato in Le onde del destino di Lars von Trier, che le è valso una nomination all’Oscar come migliore attrice.

Personaggio: Sebbene gli studenti rispettino chiaramente Steve, è solo durante le conversazioni con Jenny che riusciamo a vederli davvero nella loro forma più vulnerabile. È la terapista della scuola, ed è attraverso le sue sedute private che impariamo davvero a conoscere i pesi e le ansie dei ragazzi.

Cast e personaggi non protagonisti in Steve

Douggie McMeekin nel ruolo di Andy: McMeekin è noto soprattutto per i suoi ruoli di Sunny Blandford in The Crown di Netflix e di Aleksandr Yuvchenko in Chernobyl della HBO. Ha anche interpretato John Brown nella serie Joy di Netflix all’inizio di quest’anno.

Youssef Kerkour nel ruolo di Owen: Kerkour è un attore marocchino-britannico noto per i suoi ruoli in House of Gucci e Napoleone. Ha anche lavorato a lungo con la Royal Shakespeare Company nelle produzioni di Riccardo III, Enrico IV e I due gentiluomini di Verona.

Tut Nyuot nel ruolo di Tarone: Nyuot è un giovane attore britannico che si è fatto un nome nella serie drammatica della CBBC The Dumping Ground. È apparso anche in The Witcher: Blood Origin e ha recentemente raggiunto il successo cinematografico con The Long Walk di Francis Lawrence.

Ben Lloyd-Hughes nel ruolo di Julian: Ben Lloyd-Hughes ha debuttato nella commedia britannica per adolescenti Skins, dove ha interpretato Josh Stock. Da allora, ha ottenuto ruoli in Divergent, Industry e The Crown.

Roger Allam nel ruolo di Sir Hugh Montague Powell: Roger Allam è un acclamato attore teatrale e cinematografico, noto soprattutto per i suoi ruoli di Javert in Les Misérables, Peter Mannion in The Thick of It e Magister Ilyrio in Game of Thrones.