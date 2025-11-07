Emilia Clarke nella prima foto della sua prossima commedia romantica

La star di Game of Thrones, Emilia Clarke, è stata individuata in un’anteprima della sua nuova commedia romantica, Next Life, in cui recita al fianco di Edgar Ramírez. L’attrice ha ottenuto diversi ruoli dalla fine della serie fantasy. Tra questi, un ruolo vocale di Pippa in The Twits del 2025 e un ruolo importante come G’iah in Secret Invasion.

Ora, Deadline ha pubblicato la prima immagine di Next Life, il suo prossimo film commedia romantica. L’immagine mostra Clarke e il suo co-protagonista, Ramírez, seduti insieme su un treno. Nel film, Clarke interpreta Ivy, una ragazza che sperimenta possibili vite in universi paralleli con Diego (Ramirez) e Noah (Jack Farthing). Date un’occhiata alla prima immagine del film qui sotto:

In Next Life, gli universi paralleli che Ivy, interpretata da Clarke, attraversa fungono da portali verso potenziali decisioni di vita che potrebbe prendere. In uno, c’è Diego, che incoraggia costantemente i suoi sogni e le sue ambizioni, indipendentemente da ciò che deve fare per sostenerla. Nell’altro, c’è Noah, un amore passato con cui riaccende un profondo legame.

Il film non ha ancora una data di uscita, ma la casa di produzione Rocket Science presenterà il film ai potenziali acquirenti prima dell’American Film Market della prossima settimana. Il CEO di Rocket Science, Thorsten Schumacher, ha descritto il film come “un film che piace al pubblico, che insegna a seguire le proprie passioni”, elogiandone l’ambientazione londinese, l’influenza musicale e l’interpretazione principale di Clarke.

Sebbene la prossima commedia romantica non abbia ancora una data di uscita ufficiale, la dichiarazione di Schumacher suggerisce che sarà un altro ruolo fondamentale per Clarke dopo Il Trono di Spade. Sarà anche il primo ruolo da attrice per Femi Koleoso, leader degli Ezra Collective, un pluripremiato gruppo jazz britannico. Il compositore candidato all’Oscar Dan Romer ha composto la musica del film.

Questo non è l’unico progetto imminente che Emilia Clarke ha in cantiere. Avrà un ruolo principale nel dramma poliziesco di Prime Video Criminal con Charlie Hunnam, e sarà la protagonista del thriller di spionaggio in costume Ponies per Peacock. Next Life è solo uno dei tanti grandi progetti che usciranno presto.

Ma è anche uno dei suoi più singolari, grazie al suo uso distorto del tempo e agli elementi comici. Questo primo sguardo a Next Life sottolinea come procederà il viaggio di Ivy, ma senza rivelare troppo sul film e sulla sua direzione. Mentre cerca la distribuzione, senza dubbio verranno rivelati maggiori dettagli su cosa riserva il futuro.