Pecore Sotto Copertura: primo trailer del film con Hugh Jackman

Guarda il primo trailer di Pecore Sotto Copertura, nuova commedia per tutta la famiglia diretta da Kyle Balda (Minions) e basata sul romanzo “Three Bags Full” di Leonie Swann. Al centro della storia c’è un enigma che sconvolge la tranquillità di una fattoria che  spinge un gruppo di improbabili investigatori a seguire indizi e sospetti.

 

Nel cast Hugh Jackman (The Greatest ShowmanLogan – The Wolverine), Nicholas Braun (Succession), Nicholas Galitzine (Purple HeartsCenerentola), Molly Gordon (Booksmart – La rivincita delle sfigateShiva Baby), Hong Chau (The WhaleDownsizing – Vivere alla grande) ed Emma Thompson (Ragione e sentimentoLove Actually – L’amore davvero la).
Pecore Sotto Copertura sarà nelle sale italiane dal 7 maggio distribuito da Eagle Pictures.

In questa nuova e brillante rivisitazione del genere mystery, George (Hugh Jackman) è un pastore che ogni sera legge romanzi gialli alle sue amate pecore, convinto che non possano comprenderlo. Quando però un misterioso incidente sconvolge la tranquillità della fattoria, le pecore decidono di dover diventare loro stesse delle detective. Seguendo gli indizi e indagando sui sospetti umani, dimostrano che anche le pecore possono essere brillanti investigatrici.

