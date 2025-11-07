Il progetto horror di Stan Lee va finalmente avanti dopo 50 anni

Il film horror soprannaturale di Stan Lee sta finalmente prendendo forma dopo 50 anni di inattività, a conferma che il film si farà. Lee è noto soprattutto per il suo lavoro nella Marvel Comics, dove ha creato supereroi e cattivi classici come Spider-Man e Dottor Destino. Ma nel 1969, concepì un film horror, insieme al regista Lloyd Kaufman, che non fu mai realizzato.

Ora, secondo Bloody Disgusting, il film mai realizzato di Lee e Kaufman, Night of the Witch, è entrato in pre-produzione tramite Little Spark Films. Il film sarà diretto dal proprietario della casa di produzione, Joe Manco, che ha co-scritto la sceneggiatura insieme a Kaufman. Da parte sua, Kaufman sarà anche produttore esecutivo.

La trama di Night of the Witch

Il film seguirà la stessa trama che Lee e Kaufman avevano immaginato nel 1969, sviluppandola poi in una prima bozza di sceneggiatura nel 1971. Night of the Witch racconta la storia di una ragazza messicano-americana accusata di stregoneria durante il 200° anniversario di un processo alle streghe di importanza storica. Manko e Kaufman hanno rilasciato dichiarazioni entusiaste per la realizzazione del film:

Joe Manco: È una storia molto potente. Una volta capito cosa Lloyd cerca di dire nelle sue sceneggiature, si capisce il significato nascosto di tutto; il messaggio. Questo è ciò che mi interessa di più. La notte della strega è attuale oggi quanto lo era nel 1970, forse anche di più, e la nostra missione è renderla più incisiva, più brutale e ricordare alle persone che queste stesse battaglie sono state combattute per decenni.

Lloyd Kaufman: Riconosco il talento quando lo vedo – la mia esperienza lo dimostra – e Joe è il regista giusto per dare finalmente vita a questa storia. Proprio come ho passato la scopa di Toxie a Macon Blair al Comic-Con, passo Night of the Witch a Joe Manco. È pronto, più che pronto, a raccogliere il testimone e finalmente realizzare questo film.

Quando cominceranno le riprese di Night of the Witch

Le riprese del film dovrebbero iniziare a Dallas, in Texas, e nelle aree circostanti, nel 2026. Ci saranno contatti per finanziare la produzione mentre la pre-produzione è in corso, con la speranza che gli investitori contribuiscano a finanziare il film. Inoltre, Little Spark produrrà un documentario sul prossimo film horror, intitolato Passing the Torch, sullo sviluppo del film da parte di Manco.

Lee non è riuscito a vedere Night of the Witch concretizzarsi, essendo morto nel novembre 2018, molto prima che iniziassero le trattative per la sua realizzazione. Tuttavia, Passing the Torch è destinato a riconoscere il suo contributo al film, insieme al modo in cui ha aiutato Kaufman a far decollare il suo classico del 1984 The Toxic Avenger.

Sebbene i dettagli esatti della trama rimangano segreti, sembra che Kaufman e Manco intendano incarnare le idee fondamentali della sceneggiatura originale, adattandola al XXI secolo. Non è chiaro quante idee di Lee rimarranno valide per la versione finale. Ma, dato che sarà onorato durante la produzione, è probabile che il suo contributo fondamentale rimanga.

Con Night of the Witch in pieno svolgimento il prossimo anno, l’eredità di Lee vivrà nel film, anche se non ha avuto la possibilità di vederlo. La collaborazione tra Manco e Kaufman fornirà al film un solido punto di partenza per il successo. Con il procedere della pre-produzione, ulteriori informazioni arriveranno sicuramente a tempo debito.