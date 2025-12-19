I migliori titoli da non perdere su Paramount+ a gennaio 2026: nuove serie, ritorni attesi e finali di stagione

Il nuovo anno su Paramount+ si apre con un catalogo particolarmente ricco, costruito su generi diversificati e prodotti capaci di intercettare pubblici differenti: thriller psicologici, fantascienza di culto, teen-drama soprannaturali e reality globali. Gennaio 2026 diventa così un mese strategico, in cui tornano franchise consolidati e debuttano produzioni originali molto attese. La piattaforma continua a puntare su storie dal forte impatto emotivo, sulla valorizzazione di IP iconiche e sul rafforzamento del proprio universo seriale, proponendo novità che spaziano dal thriller alla fantascienza, fino all’intrattenimento non-scripted. Ecco una panoramica approfondita dei titoli più rilevanti.

GIRL TAKEN – un thriller psicologico sulla resilienza e le ferite del trauma

Tra le uscite più attese dell’8 gennaio c’è Girl Taken, adattamento in sei episodi del romanzo di Hollie Overton “La casa in fondo al viale”. La serie racconta con intensità il dramma delle gemelle Lily e Abby, travolte dalla violenza del rapimento di Lily da parte del loro insegnante, Rick Hansen. Il ritorno alla libertà dopo anni di prigionia non segna la fine dell’incubo, ma l’inizio di un percorso estremamente complesso: il mondo è cambiato, la famiglia non è più la stessa e il trauma continua a filtrare ogni gesto quotidiano. Il racconto scava nelle dinamiche familiari segnate dall’assenza, nella fatica del reinserimento e nella volontà del rapitore di manipolare la narrazione dei fatti, trasformando il thriller in un intenso studio psicologico. Il cast – che include Alfie Allen e Jill Halfpenny insieme alle sorelle Tallulah e Delphi Evans – dà vita a personaggi sfaccettati, sostenuti da una produzione solida firmata Clapperboard Studios.

STAR TREK: STARFLEET ACADEMY S1 – un ritorno al cuore della Flotta Stellare

Dal 15 gennaio arriva una delle novità più simboliche dell’anno per i fan della saga: Star Trek: Starfleet Academy. Ambientata nel 32° secolo, nello stesso periodo di Discovery, la serie celebra i 60 anni del franchise riportando lo spettatore tra le aule, i corridoi e la nave scuola della storica accademia di San Francisco. La storia segue la nuova classe di cadetti, la prima dopo oltre un secolo, impegnata a trovare il proprio posto tra missioni, rivalità, scelte morali e una minaccia misteriosa che potrebbe cambiare il destino della Flotta. Holly Hunter, nel ruolo della cancelliera Nahla Ake, e Paul Giamatti nei panni dell’enigmatico Nus Braka guidano un cast ricco, capace di coniugare volti iconici come Robert Picardo con nuovi giovani talenti. La serie promette di essere un ponte ideale tra la tradizione più pura di Star Trek e una nuova generazione di spettatori, rinnovando lo spirito di scoperta e curiosità che ha definito il franchise.

SCHOOL SPIRITS S3 – il mistero della Split River High si oscura ancora di più

Il 28 gennaio debutta la terza stagione di School Spirits, che riprende dal cliffhanger della seconda stagione e porta Maddie a confrontarsi con il lato più pericoloso e insondabile della Split River High. La serie, che unisce teen-drama e soprannaturale, continua a esplorare il lutto, l’identità e il bisogno di appartenenza attraverso un linguaggio accessibile ma sorprendentemente emotivo. I nuovi episodi promettono indagini più cupe, rivelazioni inattese e una posta in gioco più alta, costruendo una mitologia che si è rafforzata stagione dopo stagione. Il cast – con Peyton List, Kristian Ventura, Spencer Macpherson e Kiara Pichardo – conferma il carisma che ha contribuito al successo della serie, prodotta da Awesomeness TV e distribuita a livello globale da Paramount.

WYLDE PAK S1 – una serie animata che parla di famiglia, crescita e identità

Dal 16 gennaio, Wylde Pak introduce un nuovo racconto d’animazione dedicato a un pubblico giovane ma non infantile. La storia segue i fratellastri Lily e Jack costretti a trascorrere l’estate insieme lavorando nell’azienda di famiglia. La serie affronta con leggerezza e profondità temi concreti come le famiglie ricomposte, la ricerca di equilibrio tra generazioni e l’evoluzione dei legami affettivi. Con uno stile contemporaneo e un approccio emotivo sincero, Wylde Pak si presenta come un prodotto capace di parlare a un segmento di pubblico spesso trascurato: gli adolescenti e i pre-teen, in cerca di storie che raccontino la complessità delle dinamiche familiari con uno sguardo attuale.

AUSSIE SHORE S2 e CANADA SHORE S1 – il ritorno del fenomeno Shore in due varianti internazionali

Il brand Shore, tra i più riconoscibili dell’universo MTV, torna a gennaio con due declinazioni diverse. Il 9 gennaio arriva Aussie Shore S2, che riprende la formula del reality esaltando scontri, flirt, feste senza limiti e relazioni in continua evoluzione. Il 22 gennaio debutta invece Canada Shore S1, nuova versione del format che mira a riproporre la stessa intensità emotiva, ma in un contesto culturale differente: nuovi protagonisti, nuove dinamiche e un approccio più incentrato sul contrasto fra caratteri incompatibili costretti alla convivenza. Entrambi i titoli confermano la strategia Paramount di mantenere vivo un franchise globale capace di generare engagement costante.

LANDMAN S2 – finale di stagione per il western contemporaneo di Taylor Sheridan

Il 18 gennaio arriva il finale della seconda stagione di Landman, una delle produzioni Paramount+ più legate alla poetica autoriale di Taylor Sheridan. Ambientata nel Texas occidentale durante un boom petrolifero che riscrive regole economiche e geopolitiche, la serie racconta la brutalità del potere e il prezzo umano dell’ascesa verso la ricchezza. Nel nuovo capitolo, la pressione sulla M-Tex Oil e su Tommy Norris – interpretato da Billy Bob Thornton in una performance intensa e complessa – raggiunge livelli insostenibili. Segreti, rivalità e tensioni esplodono progressivamente fino a portare il protagonista al limite. Sheridan continua a costruire un western contemporaneo che mescola thriller industriale, dramma personale e critica sociale, sostenuto da un cast di altissimo livello che include Demi Moore, Andy Garcia e Sam Elliott.

Gennaio 2026 si afferma come uno dei mesi più forti per Paramount+

L’offerta di gennaio 2026 dimostra la volontà di Paramount+ di presidiare più pubblici simultaneamente: gli appassionati di thriller (Girl Taken), i fan storici della fantascienza (Starfleet Academy), gli spettatori young adult (School Spirits), le famiglie e i pre-teen (Wylde Pak), chi ama il non-scripted più esplosivo (Aussie Shore e Canada Shore) e gli appassionati del racconto americano contemporaneo (Landman). Una lineup composita ma coerente, che conferma l’ambizione della piattaforma di costruire un palinsesto sempre più competitivo, capace di alternare produzioni originali ambiziose e franchise globali riconoscibili.