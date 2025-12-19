Emily in Paris – Stagione 5, la spiegazione del finale: cosa scegli Emily?

Dopo una quarta stagione molto drammatica ambientata principalmente a Roma (qui la recensione), il finale della quinta stagione di Emily in Paris – disponibile dal 18 dicembre su Netflix – vede finalmente Emily Cooper, interpretata da Lily Collins, e i suoi amici tornare nella capitale francese (anche se forse non per molto). All’approssimarsi dell’episodio finale, avevamo molte domande: chi si fidanzerà? Chi si lascerà? Cosa succede tra Alfie e Mindy? Emily e Gabriel torneranno mai insieme? Qual è il futuro dell’Agence Grateau? Il finale, ricco di colpi di scena, ha dato una risposta a tutte queste domande. Analizziamo allora tutto ciò che abbiamo scoperto.

Cosa accade nel finale di Emily in Paris – Stagione 5

L’episodio 10 inizia a Venezia, in Italia, con Mindy, Nico, Emily e Marcello che controllano la location della nuova sfilata di moda Muratori, solo per scoprire che c’è un grosso problema (perché ovviamente c’è): le famigerate maree aqua alta della città hanno allagato la location. Ma, come sempre, Emily si adatta alla situazione e decidono di andare avanti facendo indossare agli ospiti e alle modelle stivali da pioggia e poncho. La madre e la sorella di Marcello sorprendono tutti presentandosi inaspettatamente, ma invece di rovinare la sfilata, alla fine si alza in modo molto teatrale e dà a suo figlio il bravo che lui stava cercando.

Accetta di ritirare la causa contro di lui e, rendendosi finalmente conto che suo figlio è “un vero stilista” come suo padre, gli chiede di rilevare Muratori da lei come capo del marchio. Marcello vuole che Emily si occupi del marketing e sgancia la bomba (che Emily avrebbe dovuto prevedere) che questa notizia significa che dovrà tornare a Solitano per sempre. Vuole che Emily si trasferisca nella casa di sua madre con lui, che sta anche ereditando. Emily è sopraffatta dalla notizia, ma decidono di non prendere alcuna decisione per il momento.

Passiamo a Sylvie, che riattacca il telefono e informa Luc e Julien che, a seguito del suo divorzio da Laurent, che è profondamente indebitato, il tribunale fallimentare sta per sequestrare tutti i suoi beni, compresi quelli di lei, il che significa che l’Agence Grateau è in guai seri. Con affetto, dice loro che dovrebbero cercare altri lavori e non affondare con lei. Quando le chiedono di Emily, lei risponde di non preoccuparsi: Emily starà bene perché ora ha Muratori. Sylvie va a congratularsi con Emily e le dice di cogliere al volo l’opportunità con Marcello.

In quella che è sicuramente la migliore interazione tra Sylvie ed Emily vista finora nella serie, Sylvie dice poi a Emily che sarebbero fortunati ad averla e inizia a piangere quando le dice che lo sa perché lei stessa è stata fortunata ad averla. Dal punto di vista personale, Emily trascorre gran parte dell’episodio pensando che Marcello le chiederà di sposarlo. Questo perché, quando Emily non riesce a trovare il suo passaporto, va a frugare tra le cose di Marcello e trova un anello di diamanti.

Si incontra con Mindy per sfogarsi ed esprime alcune riserve sulla rapidità con cui stanno andando le cose, ma assicura a Mindy che quando immagina il suo futuro vede Marcello. Qualche tempo dopo, Marcello ed Emily escono per un pranzo romantico dove lei pensa che lui le chiederà di sposarlo con un anello nascosto in fondo a un tiramisù (ragazza, cosa?), ma è un falso allarme (grazie a Dio). Più tardi, Mindy riceve una telefonata da Alfie, che le chiede di vederla quando tornerà a Parigi e le dice che tra loro c’era davvero qualcosa di speciale quando si sono frequentati all’inizio della stagione.

Lei accetta provvisoriamente di rivederlo quando tornerà a Parigi. Durante un giro in gondola, però, Marcello inizia a dire cose dolci a Emily, poi lascia che Nico dica a Mindy quanto lei sia fantastica. Poi, Marcello tira fuori la scatola con l’anello ed Emily esclama immediatamente: “Cosa? No. Ti amo, ma non posso sposarti. È solo che… non posso lasciare tutto a Parigi per trasferirmi a Solitano. Non è la mia vita”. Marcello, che sembra devastato, la interrompe per dirle: “Non è nemmeno il tuo anello… Lo tenevo per Nico”.

Nico procede quindi con quella che è probabilmente la proposta di matrimonio più imbarazzante di sempre, grazie alla nostra Emily che rovina il momento, ma Mindy accetta comunque. In seguito, Marcello ed Emily hanno una conversazione carica di emozioni in cui Emily si scusa profusamente, ma lui le dice che sa che ha reagito in quel modo perché, in quel momento, ha capito cosa prova veramente. Lei gli racconta quanto abbia lavorato duramente per la sua vita a Parigi, e lui le dice che il suo posto è in Italia.

Lei dice che vorrebbe poter stare lì con lui, ma non può. “È un sogno bellissimo, ma non è il mio”, dice. Si abbracciano così per un’ultima volta. Tornati a Parigi, Mindy e il suo anello incontrano Alfie, che è comprensibilmente sconvolto. Lui si rifiuta di congratularsi per il fidanzamento e le dice che il meglio che può fare è augurarle buona fortuna e dirle che sta commettendo un grave errore. Emily le chiede se prova ancora qualcosa per Alfie e Mindy non riesce a rispondere, il che sembra già una risposta. “Oh mio Dio, cosa sto facendo?”, chiede Mindy a Emily. Ragazza, ce lo chiediamo da tutta la stagione.

All’Agence Grateau, Emily torna al lavoro e Sylvie le comunica che l’azienda rischia di fallire. Le spiega però che tutto è a posto, perché un socio ha investito per salvarla, ma la avverte che potrebbero esserci dei cambiamenti in ufficio a causa di questo. Proprio in quel momento, Jane, interpretata da Minnie Driver, piomba nella stanza e informa Emily che il marito defunto le ha lasciato il palazzo, per il quale ha ricevuto un’offerta vantaggiosa dal Four Seasons. “Cazzo, sarà divertente”, dice al gruppo, mentre Sylvie, Emily, Luc e Julien non sembrano così sicuri.

La stagione si conclude sullo yacht dove Gabriel ha lavorato come chef privato per tutta la stagione. Il suo capo lo informa che ha alcune settimane di ferie in Grecia tutte per sé e, come per destino, Sylvie fa da cupido e manda un messaggio a Gabriel per informarlo che Emily e Marcello si sono lasciati, lasciandogli libertà di decidere cosa fare con questa informazione. Lo vediamo inviare una cartolina “Dalla Grecia con amore”, come Emily gli aveva detto di fare all’inizio della stagione, che recita: “Emily, come promesso… una cartolina con un francobollo. Sono in mare senza di te. Ci vediamo in Grecia. Tuo, Gabriel”.

Lo vediamo guardare il mare mentre scorrono i titoli di coda su questa quinta stagione. Al momento, Emily in Paris non è stata ancora ufficialmente confermata per una sesta stagione, ma se lo sarà, il finale prepara sicuramente qualche altro succoso dramma sul fidanzamento di Mindy, lo stress dell’Agence Grateau e altre torture sul “lo faranno o non lo faranno” per Emily e Gabriel. Non resta quindi che attendere novità!