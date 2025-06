ETERNAL – ODISSEA NEGLI ABISSI, una clip esclusiva dal film in sala!

Wanted Cinema ha diffuso una clip esclusiva di ETERNAL – ODISSEA NEGLI ABISSI, il secondo lungometraggio del regista danese Ulaa Salim che ha debuttato in selezione ufficiale all’International Film Festival Rotterdam 2025 e arriva nei cinema italiani dal 26 giugno.

ETERNAL – ODISSEA NEGLI ABISSI si rifà ai grandi maestri del genere fantascientifico: dallo Stanley Kubrik di 2001: Odissea nello spazio al Christopher Nolan di Interstellar, il film intreccia la storia privata di una coppia con una missione per salvare il pianeta, minacciato dalle conseguenze del cambiamento climatico.

Un terremoto ha causato una misteriosa frattura nella crosta terrestre, in grado di destabilizzare il campo magnetico e causare l’estinzione delle specie viventi. Elias, affascinato da questo fenomeno, sta studiando per diventare uno scienziato climatico e un pilota di sottomarini. Una sera in discoteca incontra Anita, una ragazza che sogna di diventare una cantante professionista. È un colpo di fulmine. I due giovani si innamorano e arrivano a progettare un futuro insieme. Non tutto, però, va secondo i loro piani. Anni dopo, le loro vite sono cambiate radicalmente: Elias si è trasferito negli Stati Uniti, è diventato un importante scienziato ed è entrato proprio nel team che si deve occupare di arginare le conseguenze della frattura oceanica, mentre Anita è rimasta in Danimarca dove insegna canto. Sono quindici anni che non si vedono, fino a quando il caso li riporta sulla stessa strada.

Questo nuovo incontro turba profondamente Elias, che durante una pericolosa immersione sottomarina nelle vicinanze della frattura oceanica vede materializzarsi davanti ai suoi occhi un altro presente possibile. Cosa sarebbe accaduto se avesse scelto l’amore al posto della carriera?

ETERNAL – ODISSEA NEGLI ABISSI dà vita a un interrogativo filosofico urgente e profondamente legato ai sentimenti umani. In un’odissea spaziale capovolta, in cui si viaggia verso il centro del pianeta ma anche verso il cuore dei personaggi, alla radice di sogni, speranze, rimpianti e delle scelte più importanti che si devono fare nella vita, Elias viene messo di fronte a un bivio esistenziale. La possibilità di cambiare il proprio destino, e forse quello dell’intero pianeta, è nelle sue mani: quale decisione prenderà questa volta?