Shrek 5: posticipata la data d’uscita

La nuova data di uscita di Shrek 5 è Molto, Molto Lontana. Universal e DreamWorks Animation hanno posticipato l’uscita del quinto film di Shrek dal 23 dicembre 2026 al 30 giugno 2027. Si tratta del secondo rinvio dell’uscita di Shrek 5, originariamente previsto per luglio 2026. Lo studio non ha fornito spiegazioni per il ritardo, ma Universal ha ottenuto un enorme successo con film d’animazione, come la serie “Cattivissimo me“, “Dragon Trainer” e “Super Mario Bros. – Il film” nei mesi estivi.

Nella sua nuova data di uscita, Shrek 5 uscirà meno di una settimana dopo il film d’animazione della Sony Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Nella sua precedente data di uscita, dicembre 2026, il film per famiglie avrebbe dovuto debuttare subito dopo Avengers: Doomsday e L’era glaciale 6 della Disney.

Nell’ambito di questa decisione, Universal ha posticipato la première del film evento senza titolo della Illumination al 16 aprile 2027, anziché alla data originale di fine giugno.

Cosa sappiamo di Shrek 5 con Eddie Murphy

Shrek 5 è ufficialmente in fase di sviluppo presso DreamWorks Animation e rappresenta il ritorno di uno dei franchise animati più amati di sempre, a distanza di oltre un decennio dall’ultimo capitolo (Shrek e vissero felici e contenti, uscito nel 2010). La lavorazione del quinto film è stata per anni oggetto di rumor, speculazioni e tentativi di reboot, ma solo nel 2023 è arrivata la conferma ufficiale: il progetto non sarà un remake, ma un vero e proprio sequel che continuerà la storia originale. A dirigere il film ci sarà Walt Dohrn, che aveva già lavorato ai precedenti capitoli come sceneggiatore e doppiatore.

Una delle notizie più importanti riguarda il ritorno del cast vocale originale: Mike Myers (Shrek), Eddie Murphy (Ciuchino) e Cameron Diaz (Fiona) sono tutti confermati. Zendaya entrerà invece a far parte del cast nel ruolo della figlia di Shrek e Fiona. Per quanto riguarda la trama, non sono stati ancora diffusi dettagli ufficiali, ma secondo alcune indiscrezioni il nuovo film potrebbe esplorare il tema della famiglia allargata e del passare del tempo, con Shrek ormai padre di figli grandi che affronta nuove responsabilità.

Shrek, come noto, è basato sul libro illustrato del 1990 dello scrittore e fumettista William Steig. La serie è iniziata con il film del 2001, che ha presentato agli spettatori Shrek, un orco che intraprende una missione per salvare la principessa Fiona (Diaz). Il successo del primo film ha aperto la strada a sequel come Shrek 2 (2004), Shrek terzo (2007) e Shrek e vissero felici e contenti (2010). La serie comprende anche lo spin-off Il gatto con gli stivali (2011) e il suo sequel, Il gatto con gli stivali 2: L’ultimo desiderio (2022), che è stato nominato agli Oscar.