The Bear – Stagione 3: quello che c’è da ricordare prima di vedere la Stagione 4

A un anno dalla conclusione della terza stagione, The Bear torna ufficialmente con la quarta stagione. Nel corso delle tre stagioni finora trasmesse, la serie si è concentrata sul personale del ristorante che inizialmente si chiamava The Beef e che è stato poi sostituito da The Bear. Al centro di tutto c’è Carmy Berzatto (Jeremy Allen White), determinato a realizzare il sogno che condivideva con il fratello defunto, Mikey (Jon Bernthal).

La quarta stagione di The Bear riprenderà poco dopo gli eventi del finale della terza stagione e, stando al trailer, affronterà le conseguenze delle azioni di Carmy e il suo modo di gestire le relazioni nella stagione precedente. Inoltre, porterà tutti fuori dal ristorante per almeno un episodio per partecipare al matrimonio di Tiff (Gillian Jacobs) e Frank (Josh Hartnett). In vista dell’uscita della quarta stagione, ecco tutto ciò che dovete ricordare della terza stagione di The Bear.

Carmy entra in crisi e apporta alcuni cambiamenti importanti a The Bear

Dopo essersi distratto dal ristorante mentre frequentava Claire (Molly Gordon) nella seconda stagione, Carmy esagera con le correzioni nella terza stagione. Apporta una serie di cambiamenti al Bear senza nemmeno consultare prima Sydney (Ayo Edebiri). Carmy implementa una lista di “non negoziabili”: regole su come tutto il personale del ristorante dovrebbe comportarsi e su come dovrebbe essere gestito. Una di queste regole prevede di cambiare ogni sera tutti i piatti del menu. Questo naturalmente frustra quasi tutti coloro che lavorano nel ristorante, in particolare Sydney, che dovrebbe essere la sua partner. Richie (Ebon Moss-Bachrach) si rifiuta di perdonare Carmy per le cose che ha detto mentre era chiuso nel frigorifero, quindi i due continuano a litigare anche alla fine della stagione.

Alla fine della terza stagione, Carmy è ancora al suo punto più basso e non ha ancora fatto pace con le persone che ha ferito. Mentre Carmy è almeno entrato nella terza stagione determinato a dare il massimo per il ristorante, sembra ancora perso all’inizio della quarta stagione. Nella terza stagione viene rivelato che un critico gastronomico del Chicago Tribune è andato segretamente al The Bear, ha mangiato lì e ha scritto una recensione. Il contenuto della recensione non è stato ancora rivelato completamente, poiché la stagione si conclude con la vaga reazione di Carmy alla recensione dopo aver visto un mix di frasi positive e negative.

È chiaro che c’è molto in gioco su ciò che è stato pubblicato. A parte l’impatto che questo avrà sulla reputazione del Bear, Jimmy (Oliver Platt) ha detto con rammarico a Carmy all’inizio della stagione che non sarebbe stato in grado di continuare a finanziare il ristorante se la recensione fosse stata negativa. Inoltre, dopo che Carmy ha dedicato tutto se stesso al perfezionamento del ristorante nella terza stagione, il contenuto della recensione avrà sicuramente un enorme impatto sul suo stato d’animo nella quarta stagione.

La terza stagione di The Bear vede una serie di importanti cambiamenti nella vita dei personaggi

La terza stagione di The Bear lascia una serie di trame irrisolte alla fine, ma vede diversi cambiamenti importanti per i personaggi. Nat (Abby Elliott) dà finalmente alla luce sua figlia, con Donna (Jamie Lee Curtis) al suo fianco. Marcus (Lionel Boyce) partecipa al funerale di sua madre e affronta la sua perdita per tutta la stagione. Tiff rivela che lei e Frank stanno per sposarsi e invita Richie al matrimonio. Le preoccupazioni di Richie riguardano più che altro la sua insicurezza riguardo al suo posto nella vita di Eva (Annabelle Toomey), e sembra davvero pronto a lasciar andare Tiff. Dal trailer è già chiaro che molte di queste trame continueranno nella prossima stagione. Nat e Pete (Chris Witaske) si adattano alla genitorialità, mentre il matrimonio di Tiff sembra riservare scene emotivamente intense.

Il cambiamento più scioccante nella terza stagione di The Bear è che Ever ha chiuso ufficialmente. La chef Terry (Olivia Colman) rivela che la chiusura di Ever è stata una sua decisione, poiché vuole finalmente fare altre cose nella sua vita e vivere a un ritmo più rilassato, tanto per cambiare. La “cena funebre” di Ever è un bellissimo evento che occupa gran parte del finale della terza stagione. Richie sceglie di lavorare in cucina e di ricongiungersi con le persone con cui lavorava all’Ever, mentre Carmy si siede a uno dei tavoli principali con Sydney, che ha invitato ad accompagnarlo.

Sydney si diverte molto alla cena, che sembra ricordarle che il mondo della ristorazione è molto più grande di Carmy e The Bear. Carmy, invece, è troppo concentrato sul passato quando vede lì il suo ex capo, lo chef David (Joel McHale), che era solito maltrattarlo verbalmente. Carmy finalmente affronta lo chef David, ma non va come sperava e Carmy si sente ancora peggio dopo. Il suo colloquio a cuore aperto con lo chef Terry potrebbe cambiare l’atteggiamento di Carmy nella quarta stagione, ma probabilmente tutto dipenderà dalla recensione.

Nella terza stagione Sydney prende seriamente in considerazione l’idea di andarsene

Alla fine della terza stagione, Sydney riceve un’offerta di lavoro come responsabile del controllo qualità per il ristorante che Adam (Adam Shapiro) aprirà dopo la chiusura dell’Ever. È combattuta tra la lealtà verso Carmy e tutti gli altri del Bear e il proprio bisogno di essere trattata meglio sul posto di lavoro. Sydney ha rimandato la firma dell’accordo di partnership per tutta la stagione perché è preoccupata dal fatto che Carmy spesso ignori i suoi sentimenti e non la tratti come una partner alla pari. Alla fine della terza stagione, Sydney sembra pronta a lasciare The Bear, ma non ne ha ancora parlato con Carmy.

La stagione si conclude con Sydney che ha un attacco di panico da sola all’aperto, ed è chiaro che nella quarta stagione qualcosa dovrà cambiare. Non può continuare a lavorare con Carmy così com’è la situazione, e non ha motivo di credere che lui cambierà. Allo stato attuale, è del tutto comprensibile che Sydney stia pensando di lasciare il Bear a questo punto, anche se la sua esitazione a dirlo a Carmy potrebbe indurre Adam a ritirare l’offerta. Carmy è diventato ancora più isolato e determinato nella terza stagione, e non è chiaro se The Bear abbia intenzione di lasciarlo andare avanti con il suo percorso caratteriale nella quarta stagione.

Alla fine della stagione, sembra che la quarta stagione porterà finalmente alla luce tutta questa tensione latente. Carmy dovrà fare i conti con il modo in cui si è comportato nelle ultime due stagioni e dovrà fare ammenda con Sydney e Richie. Sydney dovrà prendere una decisione ufficiale sul lavoro e potrebbe anche finire per accettarlo per un po’. Poiché la terza stagione di The Bear non è sembrata completa, la quarta stagione probabilmente risolverà alcune di queste trame irrisolte, e sarà fantastico ottenere finalmente alcune risposte tanto attese.

