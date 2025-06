Jensen Ackles rivela se è interessato o meno a essere Batman in The Brave and the Bold

Jensen Ackles è da tempo una delle scelte preferite dai fan per interpretare un Batman live-action e, in una nuova intervista, l’attore rivela perché sarebbe “orgoglioso” di indossare il mantello e il cappuccio dell’eroe nel DCU. I piani originali prevedevano che The Flash si concludesse con l’ingresso ufficiale del Batman di Michael Keaton nel DCEU. Sarebbe poi apparso in Batgirl e Batman Beyond, per poi incontrare il Crociato Incappucciato di Ben Affleck in Crisi sulle Terre Infinite.

La DC Studios ha abbandonato i piani della Warner Bros. e introdurrà un nuovo Batman in The Brave and the Bold di Andy Muschietti. Si prevede che il film vedrà Bruce Wayne addestrare suo figlio Damian per diventare Robin, adattando elementi tratti dal Batman and Robin di Grant Morrison e Frank Quitely.

The Brave and the Bold sembra non avere aggiornamenti e, stando alle dichiarazioni del co-CEO dei DC Studios, James Gunn, il Crociato Incappucciato è ancora lontano dall’essere scelto per il DCU.

La star di The Boys, Jensen Ackles, rimane una delle scelte preferite dai fan per interpretare il Crociato Incappucciato del DCU. Non è estraneo al ruolo, avendo prestato la voce all’eroe in diversi progetti animati DC, tra cui i film del “Tomorrowverse” come Batman: Il lungo Halloween e Crisi sulle Terre Infinite.

Ackles ha ripetutamente espresso interesse per l’interpretazione del Cavaliere Oscuro. Parlando con Collider per Countdown (potete guardare la nostra intervista con l’attore qui sotto), l’attore di Supernatural ha nuovamente espresso il suo parere sulla possibilità di vestire i panni di Batman nel DCU.

“Oh, cavolo. Non lo so”, ha detto Ackles quando gli è stato chiesto che tipo di Batman live-action gli piacerebbe interpretare. “Sarebbe difficile trovare qualcosa di veramente unico tra tutte le interpretazioni di Batman. Probabilmente dovrei affidarmi molto a Gunn, a chi lo dirige e a chi lo scrive, e trarre ispirazione dal testo.”

“Parli di non voler perdere la palla – è una cosa che mi metterei tremendamente in ansia. Ma anche orgoglioso”, ha spiegato l’attore. “Un certo vanto. Chiunque indossi il cappuccio, ha qualcosa.” “Le incrocerò anch’io (le dita)”, ha detto a proposito del supporto dei fan. “Basta dirlo.”

James Gunn potrebbe volere un attore di fama per interpretare Batman, ma la fama di Ackles è in ascesa e ha un grande potenziale da protagonista. Sarebbe anche saggio per il co-CEO dei DC Studios scegliere qualcuno che i fan applaudano, soprattutto perché chiunque ottenga il ruolo si troverà a competere con Robert Pattinson.

The Brave and the Bold non ha ancora una data di uscita e, in una recente intervista, Gunn ha ammesso di avere difficoltà con il debutto di Batman nel DCU.