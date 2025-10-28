HomeCinema News2025

Fackham Hall: trailer della parodia del giallo classico con Tom Felton e Katherine Waterston

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Fackham Hall

Fackham Hall uscirà il 5 dicembre e il trailer del film, con protagonista Tom Felton di Harry Potter, è stato ufficialmente pubblicato.

La parodia gialla che combina Downton Abbey con Airplane! uscirà tra un paio di mesi. La commedia è diretta da Jim O’Hanlon (noto per Catastrophe) e finalmente ha il suo primo trailer. Sarà ricca di alta società, omicidi e scandali. Lo slogan è semplice: Nati nell’aristocrazia. Cresciuti nell’idiozia.

Felton apparirà nel film nei panni di Archibald, il rivale intrigante di Eric Noone, al fianco di Ben Radcliffe nel ruolo di Noone. Rose Davenport sarà interpretata da Thomasin McKenzie, Damien Lewis è Lord Davenport e apparirà anche Katherine Waterston. Il comico Jummy Carr ha creato e co-sceneggiato la sceneggiatura insieme a Patrick Carr e ai Dawson Brothers.

La sinossi ufficiale:

“Una parodia che incrocia Downton Abbey con Airplane! e Monty Python, Fackham Hall segue l’adorabile borseggiatore Eric Noone mentre ottiene un lavoro in un’esclusiva casa padronale inglese.

Eric scala rapidamente i ranghi e sboccia una storia d’amore proibita con la padrona di casa Rose Davenport. Ma quando si verifica un omicidio inaspettato, Eric viene incastrato, lasciando Rose e il futuro della sua famiglia in una situazione pericolosamente incerta”.

Il film arriva pochi mesi dopo che Downton Abbey ha detto il suo addio definitivo con l’uscita di Downton Abbey: The Grand Finale. Il famoso dramma storico britannico ha riscosso un successo mondiale ed è andato in onda per oltre un decennio.

Il regista O’Hanlon ha parlato del suo amore per i drammi storici grazie ai “meravigliosi valori di produzione, le belle case, i salotti opulenti, le acconciature, i costumi, tutti presenti e corretti in Fackham Hall.

Felton è noto principalmente per il suo ruolo di Draco Malfoy nell’universo di Harry Potter, che si è concluso nel 2011 con Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 2. L’attore è noto anche per The Flash, Ophelia, e reciterà in They Will Kill You al fianco di Patricia Arquette il prossimo anno.

Fackham Hall promette di offrire tutto ciò che i fan amano dei drammi in costume, ma con un umorismo più crudo, che sicuramente non era presente in Downton Abbey. O’Hanlon ha anche rivelato che ci saranno riferimenti speciali all’interno della parodia: “aspettatevi alcune scene piuttosto volgari che coinvolgono una visita del famoso scrittore J.R.R. Tolkien e il nome di uno dei suoi personaggi più famosi”.

Nonostante i fan siano alla disperata ricerca di un sostituto degno di Downton Abbey, questa è sicuramente la soluzione perfetta per chi vuole prendersi una pausa dal dramma e desidera un esilarante giallo.

Articolo precedente
The Batman – Part II: Colin Farrell conferma salto temporale dal primo film!
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved