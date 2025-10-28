Fackham Hall: trailer della parodia del giallo classico con Tom Felton e Katherine Waterston

Fackham Hall uscirà il 5 dicembre e il trailer del film, con protagonista Tom Felton di Harry Potter, è stato ufficialmente pubblicato.

La parodia gialla che combina Downton Abbey con Airplane! uscirà tra un paio di mesi. La commedia è diretta da Jim O’Hanlon (noto per Catastrophe) e finalmente ha il suo primo trailer. Sarà ricca di alta società, omicidi e scandali. Lo slogan è semplice: Nati nell’aristocrazia. Cresciuti nell’idiozia.

Felton apparirà nel film nei panni di Archibald, il rivale intrigante di Eric Noone, al fianco di Ben Radcliffe nel ruolo di Noone. Rose Davenport sarà interpretata da Thomasin McKenzie, Damien Lewis è Lord Davenport e apparirà anche Katherine Waterston. Il comico Jummy Carr ha creato e co-sceneggiato la sceneggiatura insieme a Patrick Carr e ai Dawson Brothers.

La sinossi ufficiale:

“Una parodia che incrocia Downton Abbey con Airplane! e Monty Python, Fackham Hall segue l’adorabile borseggiatore Eric Noone mentre ottiene un lavoro in un’esclusiva casa padronale inglese.

Eric scala rapidamente i ranghi e sboccia una storia d’amore proibita con la padrona di casa Rose Davenport. Ma quando si verifica un omicidio inaspettato, Eric viene incastrato, lasciando Rose e il futuro della sua famiglia in una situazione pericolosamente incerta”.

Il film arriva pochi mesi dopo che Downton Abbey ha detto il suo addio definitivo con l’uscita di Downton Abbey: The Grand Finale. Il famoso dramma storico britannico ha riscosso un successo mondiale ed è andato in onda per oltre un decennio.

Il regista O’Hanlon ha parlato del suo amore per i drammi storici grazie ai “meravigliosi valori di produzione, le belle case, i salotti opulenti, le acconciature, i costumi, tutti presenti e corretti in Fackham Hall.”

Felton è noto principalmente per il suo ruolo di Draco Malfoy nell’universo di Harry Potter, che si è concluso nel 2011 con Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 2. L’attore è noto anche per The Flash, Ophelia, e reciterà in They Will Kill You al fianco di Patricia Arquette il prossimo anno.

Fackham Hall promette di offrire tutto ciò che i fan amano dei drammi in costume, ma con un umorismo più crudo, che sicuramente non era presente in Downton Abbey. O’Hanlon ha anche rivelato che ci saranno riferimenti speciali all’interno della parodia: “aspettatevi alcune scene piuttosto volgari che coinvolgono una visita del famoso scrittore J.R.R. Tolkien e il nome di uno dei suoi personaggi più famosi”.

Nonostante i fan siano alla disperata ricerca di un sostituto degno di Downton Abbey, questa è sicuramente la soluzione perfetta per chi vuole prendersi una pausa dal dramma e desidera un esilarante giallo.