John Williams comporrà la colonna sonora del film sugli UFO di Steven Spielberg, il loro 30° film insieme

È stato confermato che John Williams scriverà la colonna sonora del prossimo film di Steven Spielberg, segnando la 30° collaborazione cinematografica tra il compositore premio Oscar e il leggendario regista. Non si sa quasi nulla della trama del prossimo film, la cui uscita è prevista per il 2026.

Il presidente della Juilliard School, Damian Woetzel, ha confermato la notizia durante un evento, “John Williams – A Composer’s Life: A Night of Stories and Music”, ospitato lunedì presso la rinomata scuola di arti performative. “John Williams, che è a Los Angeles per fare quello che fa, […] sta lavorando con Steven Spielberg al prossimo film. E questo è motivo di gioia”, ha detto Woetzel al pubblico, secondo il giornalista Doug Adams.

La proficua collaborazione tra Williams e Spielberg iniziò con “Sugarland Express” del 1974 e proseguì con grandi successi come “Lo squalo“, “E.T. l’extraterrestre” e “Jurassic Park“, oltre a prestigiosi drammi come “Schindler’s List“, “Salvate il soldato Ryan” e “Lincoln“.

Williams, 93 anni, nel 2022 affermò che si sarebbe ritirato dopo aver terminato la colonna sonora di “Indiana Jones e il Quadrante del Destino“, dichiarando all’Associated Press che “Harrison Ford, che è molto più giovane di me, ha annunciato che sarà il suo ultimo film. Quindi ho pensato: se Harrison ce l’ha fatta, forse posso farcela anch’io“.

Tuttavia, in seguito ha ritrattato questa affermazione, affermando di non escludere la possibilità di tornare per un film che ha suscitato il suo interesse. “Non mi interessano molto i grandi pronunciamenti, affermazioni ferme e concluse, circondate da porte chiuse. Se ne faccio una senza contestualizzarla, allora la ritiro“, ha dichiarato al Times UK alla fine del 2023.

Il film di Spielberg non ha un titolo né una sinossi, ma si dice che sia un’avventura sugli UFO. La Universal Pictures, lo studio che distribuirà il film campione di incassi nelle sale a giugno, ha descritto il progetto come un “nuovo film evento originale”. Josh O’Connor, Emily Blunt, Colman Domingo, Colin Firth ed Eve Hewson guideranno il cast, con un altro collaboratore di Spielberg, David Koepp (“Jurassic Park”, “La guerra dei mondi” e “Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo”), che scriverà la sceneggiatura.