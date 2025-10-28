The Batman – Part II: Colin Farrell conferma salto temporale dal primo film!

The Batman – Part II ha ufficialmente una data di uscita, e Colin Farrell, che ha interpretato Oz Cobb (Penguin) nel primo film e nella serie TV spin-off, ha parlato di ciò che i fan possono aspettarsi dal sequel.

In un’intervista con ComicBook, Farrell ha parlato della linea temporale del franchise e di come il nuovo film si svolgerà dopo gli eventi dell’ultimo episodio di The Penguin. The Batman Part II “riprenderà, più o meno, poche settimane dopo la fine della serie”, ha dichiarato Farrell. Offrendo ai fan un assaggio della situazione di Gotham quando rivedranno Bruce Wayne.

The Batman, diretto da Matt Reeves, segue il giovane Bruce Wayne (Robert Pattinson) mentre trova la sua dimensione come Batman e protettore di Gotham City. La miniserie The Penguin della HBO si concentra sul deformato Oz Cobb che scala i ranghi della malavita.

The Batman – Parte II uscirà il 1° ottobre 2027, cinque anni dopo l’uscita del primo film. Il sequel doveva originariamente uscire quest’anno, ma alla fine è stato rinviato. Il primo capitolo è stato molto apprezzato, ricevendo un punteggio dell’85% su Rotten Tomatoes e valendo a Colin Farrell il premio come miglior attore in un film di supereroi ai Critics’ Choice Awards. Ha incassato oltre 772 milioni di dollari al botteghino mondiale.

Farrell ha continuato l’intervista chiarendo se ci sarà una seconda stagione di The Penguin. Ma i fan sono rimasti scioccati nell’apprendere che Oz Cobb avrà un ruolo molto minore in The Batman – Parte II.

Anche la beniamina dei fan Sofia Falcone (interpretata da Cristin Milioti) non avrà un ruolo nel sequel, nonostante sia un personaggio importante in The Penguin, oltre ad essere una Falcone e una delle principali antagoniste di Gotham. Reeves ha confermato che la serie The Batman non fa parte dell’universo DC e che inizialmente aveva immaginato una trilogia per il suo adattamento del popolare supereroe.

Alla fine di The Batman, i fan hanno intravisto uno dei cattivi più famosi del panorama dei supereroi, Joker, interpretato da Barry Keoghan in una scena tagliata che è stata successivamente ricaricata. Purtroppo, non è stato confermato molto su chi sarà il cattivo principale che affronterà Batman nel sequel.

The Batman – Parte 2 vedrà il ritorno di Pattinson nei panni di Wayne/Batman. Anche se non è stato confermato, è probabile che anche Zoë Kravitz, Andy Serkis e Jeffrey Wright riprenderanno i loro ruoli. Keoghan ha detto che riprenderà il ruolo di Joker nel sequel, ma poi ha dichiarato: “Non sono stato contattato e non ho saputo nulla”.