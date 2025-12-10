Avengers: Doomsday, rivelata la durata del trailer!

Il Marvel Cinematic Universe lancerà presto uno dei suoi eventi più importanti, con il cast stellare di Avengers: Doomsday che riporta in scena gli X-Men originali della Fox, con probabilmente altri personaggi del multiverso ancora segreti, che si uniranno ai veterani dell’MCU e ai nuovi eroi contro il Dottor Destino interpretato da Robert Downey Jr..

A parte il cast, che è stato rivelato in un live streaming di diverse ore a marzo, e il fatto che Dottor Destino è il cattivo del film, con il multiverso che gioca un ruolo chiave, la Marvel non ha ancora rivelato alcun dettaglio specifico sulla trama del prossimo film degli Avengers. È qui che entra in gioco il primo trailer di Avengers: Doomsday, che anticiperà la trama del film.

Per farlo, la sua durata è diventata un fattore interessante per i fan, e potremmo sapere esattamente di quanto si tratta. Secondo un elenco del Korea Media Rating Board, la durata del primo trailer di Avengers: Doomsday sarebbe di 1 minuto e 25 secondi. Sarebbe leggermente più lungo dei recenti teaser Disney per i film live-action Oceania, Il diavolo veste Prada 2 e Toy Story 5.

La durata del trailer di Avengers: Doomsday è perfetta per un primo assaggio del film MCU del 2026. Dopotutto, il prossimo film degli Avengers uscirà nelle sale solo il 18 dicembre 2026, il che significa che la Marvel Studios sta iniziando la campagna di marketing del film con un anno di anticipo rispetto alla sua uscita nelle sale. Al momento, non è stata ancora comunicata la data ufficiale di uscita del trailer.

Tuttavia, Collider ha riportato il 6 novembre quando sarebbe uscito il primo trailer di Avengers: Doomsday. Secondo il rapporto MCU, il teaser trailer del film sarà allegato alle proiezioni di Avatar: Fuoco e Cenere. Dato che il prossimo film di James Cameron arriverà nelle sale il 19 dicembre, il trailer tanto atteso è a poco più di una settimana di distanza.

Il trailer di Avengers: Doomsday potrebbe però anche essere pubblicato online la prossima settimana, prima del debutto nelle sale di Avatar: Fuoco e Cenere. Poiché è probabile che i fan registrino il filmato nei cinema per condividerlo sui social media, la Marvel Studios potrebbe anticipare questa mossa condividendo un’anteprima ufficiale del primo trailer di un paio di giorni prima che Avatar: Fuoco e Cenere arrivi nelle sale.

Sebbene 1 minuto e 25 secondi possano sembrare troppo brevi per alcuni fan, pubblicare un teaser trailer che esplora il tono e i personaggi, anticipando la trama, è perfetto a un anno dall’uscita del film. Eventi come il Super Bowl e il San Diego Comic-Con 2026 sembrano essere i luoghi ideali per la presentazione del primo trailer completo di Avengers: Doomsday.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La sinossi ufficiale conferma il ritorno di Robert Downey Jr. all’interno dell’universo Marvel, questa volta nel ruolo di Doom. La trama resta però al momento sotto riserbo. Stephen McFeely e Michael Waldron risultano accreditati come sceneggiatori.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta durante una diretta streaming a sorpresa della Marvel Studios, in cui diverse sedie hanno svelato il ritorno di numerosi attori. Una delle grandi novità è il ritorno di diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America).