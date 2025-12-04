Five Nights at Freddy’s 2, spiegazione della scena post credits

Con Five Nights at Freddy’s 2, la regista Emma Tammi e il creatore Scott Cawthon hanno stravolto la tradizione della serie. Dopo un finale che cambia radicalmente la posta in gioco per Mike Schmidt (Josh Hutcherson) e Abby (Piper Rubio), il film lascia il pubblico con più domande che risposte, ora che Vanessa (Elizabeth Lail) si è trasformata nella Marionetta. Ma in vero stile FNAF, le vere sorprese sono riservate ai titoli di coda.

Con due distinti stinger che preparano direttamente gli eventi di un potenziale terzo film, i fan si stanno senza dubbio chiedendo cosa significhino questi momenti criptici per il futuro dell’universo animatronico in stile MCU.

C’è Five Nights at Freddy’s 2 una scena a metà dei titoli di coda?

Sì, Five Nights at Freddy’s 2 ha una scena importante a metà dei titoli di coda.

La Five Nights at Freddy’s 2 scena a metà dei titoli di coda spiegata

La scena si apre in una notte buia e tempestosa fuori dal Freddy Fazbear’s Pizza, ormai fatiscente. Vediamo un gruppo di sconosciuti saccheggiatori che irrompono nelle rovine. Non sono ladri nel senso tradizionale del termine; stanno raccogliendo oggetti, vecchi poster, pale di ventilatori e parti di animatronici, specificamente per costruire un’attrazione chiamata “casa stregata”. Questo è un chiaro riferimento all’ambientazione del terzo gioco della serie, Fazbear’s Fright.

Mentre rovistano nei corridoi umidi, un terzo saccheggiatore grida dall’oscurità, annunciando di aver trovato una “stanza segreta” che non era presente nelle planimetrie. La telecamera si spinge lentamente nella stanza blindata, chiusa con assi di legno. Seduto contro il muro, accasciato e senza vita, c’è William Afton (Matthew Lillard), intrappolato all’interno del costume da coniglio giallo appassito.

Proprio mentre i saccheggiatori si avvicinano, l’occhio sinistro di Afton si apre di scatto, brillando di una luce viola penetrante. Un suono orribile e gutturale, metà meccanico e metà umano, esplode dal costume prima che lo schermo diventi nero.

C’è una scena dopo i titoli di coda in Five Nights at Freddy’s 2?

Sì, Five Nights at Freddy’s 2 ha una scena dopo i titoli di coda, anche se è solo audio.

La spiegazione della scena post credit

Mentre i titoli di coda finali svaniscono, lo schermo rimane completamente nero. Sentiamo il rumore statico di una vecchia cassetta che si avvia. La voce di Henry Emily (interpretato dal nuovo membro del cast Skeet Ulrich, anche se apparentemente doppiato dal doppiatore della serie Dave Steele) rompe il silenzio.

Lascia un messaggio frenetico, inteso come avvertimento per Mike. “Non sono riuscito a salvarti allora, quindi lasciami salvarti adesso”, implora con voce tremante. “Non tornare indietro. Non è…” Ma prima di continuare, esclama che il Marionette lo sta cercando. Il nastro si spegne, lasciando il pubblico in totale silenzio.

Cosa significano Five Nights at Freddy’s 2 le scene a metà e dopo i titoli di coda per il franchise?

La scena a metà titoli di coda è la conferma definitiva che Five Nights at Freddy’s 3 adatterà la trama di Fazbear’s Fright. Mostrando gli spazzini e il risveglio di William Afton come Springtrap, il film sta preparando l’arco narrativo del cattivo più iconico del franchise.

La scena dopo i titoli di coda è ancora più significativa per i cacciatori di tradizioni. Conferma che Henry Emily è consapevole del pericolo e sta cercando attivamente di intervenire. La presenza della Marionetta suggerisce che lo spirito di Charlotte Emily è ancora attivo e ostile, preparando il terreno per un tragico scontro nel prossimo capitolo.