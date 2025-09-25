HomeCinema News2025

Guillermo del Toro anticipa un “cambiamento radicale” nella sua carriera dopo Frankenstein

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
Guillermo del Toro
Guillermo del Toro sul red carpet di Venezia 82 - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Il leggendario regista Guillermo del Toro ha annunciato che la sua carriera di regista, per cui è famoso, prenderà una svolta radicale dopo l’uscita di Frankenstein su Netflix. Guillermo del Toro, come noto, è noto come regista, sceneggiatore e produttore con una carriera iniziata negli anni ’80. Ha un talento distintivo per l’horror, il fantasy e le avventure selvagge e contorte. Ha ottenuto notevole attenzione con il suo primo lungometraggio, Cronos (1993). Si è poi affermato per i suoi film di straordinaria bellezza, tra cui La forma dell’acqua, Il labirinto del fauno e Hellboy.

Ora, nel numero di Empire dedicato a Wicked: For Good, del Toro ha però ora annunciato il suo addio “al tipo di regia per cui è più conosciuto”: “Questo film [Frankenstein] chiude il ciclo. Se si guarda alla discendenza, da Cronos a La spina del diavolo, da Il labirinto del fauno a Crimson Peak fino a questo, si tratta di un’evoluzione di un certo tipo di estetica, di un certo tipo di ritmo e di un certo tipo di empatia. Sento il bisogno di un cambiamento. Non si sa mai, dopodomani potrei voler fare Jekyll & Hyde, o qualsiasi altra cosa. Ma in questo momento, il mio desiderio è quello di provare a fare qualcosa di molto diverso“.

Cosa significa la rottura di Guillermo del Toro con la sua estetica classica

L’impressionante carriera di Guillermo del Toro abbraccia diversi decenni, ma il suo stile distintivo sta subendo una trasformazione completamente nuova. Dato che il regista ha dichiarato di aver bisogno di un cambiamento, è lecito supporre che i suoi progetti futuri potrebbero prendere una strada diversa. Per quanto riguarda la regia, del Toro ha comunque dato ai fan la speranza di possibili progetti futuri, ma le sue dichiarazioni indicano che saranno di natura diversa da quella a cui il pubblico è abituato. Guillermo del Toro ha anche messo fine alle speranze dei fan per i progetti non realizzati, tra cui l’adattamento di H.P. Lovecraft Alle montagne della follia, affermando: “È troppo grande, troppo folle, troppo vietato ai minori”.

Guarda anche la nostra recensione di Frankenstein

Articolo precedente
Alien: Pianeta Terra – stagione 2: il creatore Noah Hawley aggiorna dopo il finale
Articolo successivo
The Terminal List: Dark Wolf, la spiegazione del finale della prima stagione
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved