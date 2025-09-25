The Terminal List: Dark Wolf, la spiegazione del finale della prima stagione

Il finale dell’episodio 7 di The Terminal List: Dark Wolf, intitolato “The Wolf You Feed”, vede Ben incastrare Haverford per i suoi accordi nucleari traditori con l’Iran. Alla fine, Ben riesce a riabilitare il proprio nome e quello della sua squadra, compresi Tal, Mo e Landry, e si presenta una nuova opportunità per entrare a far parte dell’élite Ground Branch della CIA.

The Terminal List: Dark Wolf stagione 1 finale vede anche il ritorno di James Reece, interpretato da Chris Pratt, che fa la sua prima apparizione dopo l’episodio di Dark Wolf premiere. Il passato di Ben dopo essere stato congedato con disonore dai Navy SEAL è stato il tema principale del sequel, ma ci sono ancora molte domande senza risposta che preparano il terreno per la stagione 2 di Dark Wolf.

Forse la più grande rivelazione del finale della prima stagione di The Terminal List: Dark Wolf è stato il fatto che Ben è stato salvato da Reece e da metà dell’Alpha Platoon, compreso Boozer, interpretato da Jared Shaw. Sapendo cosa succederà in The Terminal List, con Ben coinvolto nell’insabbiamento e nella cospirazione iniziata con l’imboscata letale all’Alpha Platoon, questi dettagli in Dark Wolf rendono il suo tradimento finale ancora più scioccante e tragico.

Spiegazione del piano finale di Ben per smascherare Haverford

Per rintracciare Haverford, Ben doveva rimettersi in gioco in modo che Tal potesse individuare la sua posizione attraverso la sua VPN. Sapendo che Haverford avrebbe monitorato l’attacco a Ben, Tal aveva ciò che le serviva per usare le sue avanzate abilità di hacker per trovarlo e acquisire le prove che smascheravano Haverford come traditore americano.

Ecco perché Ben doveva tenere a bada gli assalitori armati per 15 minuti e continuare lo scontro a fuoco per assicurarsi che Haverford continuasse a seguire gli assalitori per tutta la durata dell’operazione. Se Ben avesse colpito troppo presto o in modo troppo aggressivo, Tal avrebbe perso il segnale di Haverford, poiché lui non avrebbe più seguito un combattimento già terminato.

Landry e Mo entrano in scena per eliminare due dei protagonisti, Artem e Cyrus, coinvolti negli accordi nucleari iraniani con Haverford. Cyrus ha orchestrato il piano con Haverford per consegnare i veri componenti nucleari al primo ministro iraniano, Yousef Saed, nell’episodio 6 di Dark Wolf. Artem era un intermediario e finanziatore della Quds Force.

Ben mette Haverford sotto scacco lasciando cadere una cartella di prove sul tavolo mentre le sirene della polizia si avvicinano. Tal ha avuto accesso ai messaggi traditori di Haverford con l’Iran e ha le prove che ha coordinato l’attacco della Quds Force contro Ben e la sua squadra in Germania, che ha quasi ucciso Mo.

Inoltre, Haverford ammette di aver assunto l’assassino che ha piazzato l’autobomba sull’auto di Ben. Ben era l’obiettivo, ma il sangue di Eliza è sulle mani di Haverford. Ben risparmia la vita di Haverford in modo che non venga onorato con una stella al quartier generale della CIA a Langley. Trascorrerà il resto dei suoi giorni in disgrazia e pieno di rimorsi dietro le sbarre.

Perché Haverford voleva rendere l’Iran una minaccia nucleare

Nell’episodio 6 di Dark Wolf, Haverford discute con Cyrus del fatto che rendere l’Iran una superpotenza nucleare avrebbe in qualche modo creato forza e stabilità nelle sue relazioni con gli Stati Uniti. Cyrus sarebbe diventato un eroe nazionale possedendo le armi ma senza usarle, facendo una dichiarazione internazionale di pace. Questo era solo il punto di vista falso che condivideva con Cyrus e gli iraniani per far sembrare che fosse dalla loro parte.

In realtà, Haverford voleva rendere l’Iran una minaccia nucleare per il mondo occidentale, in modo che gli Stati Uniti e il loro alleato Israele fossero costretti a rispondere con la guerra. Egli prova risentimento nei confronti dell’Iran per essere l’unico beneficiario delle tragedie belliche americane, come i 58.000 morti in Vietnam e l’attentato alla caserma dei marines in Libano nel 1983, che ha causato il maggior numero di vittime tra i marines in un solo giorno dalla seconda guerra mondiale.

Haverford usa queste perdite americane di massa per giustificare le sue tattiche belliciste. È arrabbiato con gli Stati Uniti per non aver risposto con tutta la forza militare a queste tragedie, sostenendo che la colpa ricade completamente sull’Iran. Dare all’Iran la capacità nucleare avrebbe dato inizio alla guerra contro di loro, prima attraverso Israele e poi gli Stati Uniti, che lui aveva atteso per gran parte della sua vita.

Come sottolinea Ben, le ideologie distorte di Haverford avrebbero causato la morte di milioni di iraniani innocenti. Haverford contava su una serie di eventi a catena affinché il suo piano funzionasse, tra cui il lancio da parte degli Stati Uniti della prima bomba atomica dopo Hiroshima e Nagasaki. È convinto che eliminare completamente l’Iran avrebbe impedito ulteriori atti di terrorismo. Come direbbero Ben e qualsiasi persona sana di mente, questo non era il modo giusto di procedere.

Cosa riserva il futuro a Ben e alla sezione operativa della CIA

Haverford sarà anche stato squilibrato e traditore, ma aveva ragione quando diceva che lui e Ben sono in qualche modo simili, considerando i motivi per cui Ben è stato congedato con disonore dopo aver ucciso una risorsa della CIA collegata all’ISIS. Questa sfida all’autorità e la fede incondizionata nelle sue convinzioni su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, molte delle quali sono state espresse a Reece nella sua lettera scritta a mano, continuano a covare nel profondo di Ben.

Raife, che ha cercato di smascherare Haverford attraverso i canali ufficiali di Langley, ha perfettamente ragione quando dice che Ben sta combattendo una guerra contro se stesso piuttosto che contro un nemico specifico. Questo continuerà a renderlo un elemento imprevedibile nella seconda stagione di Dark Wolf, che dovrebbe farlo diventare un membro dell’élite della Ground Branch della CIA dopo una visita del suo vecchio amico Hank “Dash” Dashaw, che sicuramente diventerà un personaggio fisso della seconda stagione.

Con tutti quelli che lavorano per Haverford allo scoperto, c’è la stessa possibilità che la banda si riunisca nella prossima stagione e che prenda strade separate. Tutto fa pensare che Ben e Dash diventeranno l’ultimo dinamico duo della serie dopo che Reece dice a Ben che d’ora in poi dovrà cavarsela da solo. Se una cosa è certa, è che il finale della prima stagione di The Terminal List: Dark Wolf termina in un modo che richiede una seconda stagione e oltre.