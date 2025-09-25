Alien: Pianeta Terra – stagione 2: il creatore Noah Hawley aggiorna dopo il finale

Il creatore di Alien: Pianeta Terra, Noah Hawley, ha fornito alcuni aggiornamenti sulla seconda stagione dopo il finale della prima, accennando al potenziale futuro della serie TV. La storia della prima stagione di Alien: Pianeta Terra è giunta al termine, offrendo sia una conclusione che alcuni fili conduttori per la trama unica del prequel. Ha anche esplorato le sue varie creature, collegandole a temi riguardanti l’umanità.

Nelle interviste con ScreenRant per il finale della prima stagione, Hawley ha discusso la possibilità che la seconda stagione di Alien: Earth venga realizzata. Il creatore della serie ha spiegato come i dati di ascolto vengano presi in considerazione per il potenziale rinnovo dello show e come questi determineranno la possibilità di continuare la storia. Ecco cosa ha detto Hawley:

Noah Hawley: Sì, certamente. Stiamo parlando del futuro dello show e FX sta facendo il suo dovere. Si assicurano davvero di capire quali siano i dati di ascolto. E in un certo senso, è più il risultato finale che il punto di partenza a determinare l’interesse per una seconda stagione. La prossima settimana andrà in onda l’ultimo episodio e io ho fatto la mia parte dal punto di vista creativo, riflettendo attentamente su come portare avanti la serie. Ovviamente non voglio che la serie rimanga fuori onda più a lungo del necessario. Quindi c’è una certa urgenza nel rimetterci al lavoro il più rapidamente possibile. Ma alla fine la decisione spetta alla Disney, quindi sono curioso di vedere cosa faranno. Ci sono ancora tante grandi canzoni hard rock da suonare.

Inoltre, Timothy Olyphant, che interpreta il sintetico Kirsh di Prodigy, ha spiegato che sono in corso discussioni su quale direzione potrebbe prendere la seconda stagione di Alien: Earth:

Timothy Olyphant: Oh sì. So che era ufficiale. Siamo a buon punto con le discussioni e Noah Hawley non ha intenzione di fermarsi, quindi sta preparando delle cose. Non mi interesso di questi dettagli. Mi interesso solo di ciò che ho davanti.

Cosa significano i piani per la seconda stagione di Alien: Earth per la serie

Sembra che ci siano già dei piani su dove Alien: Pianeta Terra – stagione 2 porterà la storia, anche se la serie stessa non è stata ancora ufficialmente rinnovata al momento della stesura di questo articolo. Prima dell’uscita della serie, Hawley aveva confermato che la serie sarebbe stata composta da più stagioni. La storia del primo contatto della Terra con gli Xenomorfi è solo l’inizio.

Sebbene ci siano molti personaggi in Alien: Pianeta Terra che non saranno presenti nel futuro della storia, questi primi otto episodi hanno offerto una solida base su cui costruire una narrazione più ampia. Grazie ai numerosi concetti intriganti introdotti, dall’abilità di Wendy di controllare uno Xenomorfo alle origini dell’Ocellus, ci sono molte idee interessanti per continuare.

Dato che le recensioni di Alien: Pianeta Terra sono state positive, è un buon segno che la serie tornerà come previsto. Lo show ha molte idee che non sono state ancora esplorate appieno, con gli Xenomorfi che sono solo la punta dell’iceberg. Considerando l’introduzione di nuovi concetti da parte di Hawley, una visione più ampia del mondo della serie TV è pronta per una narrazione unica.