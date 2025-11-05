Helen Mirren riceverà il Cecil B. DeMille Award durante lo speciale “Golden Eve” dei Golden Globes

Dame Helen Mirren sarà insignita del prestigioso Cecil B. DeMille Award durante lo speciale in prima serata “Golden Eve”, in onda giovedì 8 gennaio, prima della cerimonia dei Golden Globe di domenica 11 gennaio.

Lo speciale in onore dell’attrice vincitrice di tre Golden Globe e di Oscar, Emmy e Tony Award andrà in onda sulla CBS e sarà trasmesso in streaming su Paramount+.

Mirren è l’ultima di una serie di leggendari vincitori del DeMille Award, che dal 1952 celebra i successi di una vita delle figure più iconiche di Hollywood. La consegna del premio sarà l’evento clou di “Golden Eve”, uno speciale rinnovato che onorerà anche il vincitore del Carol Burnett Award, ancora da annunciare, e darà il via ai festeggiamenti che precedono l’83ª edizione dei Golden Globe Awards.

“Helen Mirren è una forza della natura e la sua carriera è a dir poco straordinaria”, ha dichiarato Helen Hoehne, presidente dei Golden Globe. “Le sue interpretazioni trascendentali e la sua dedizione al mestiere continuano a ispirare generazioni di artisti e di pubblico. È un grande onore consegnarle il Cecil B. DeMille Award”.

La prolifica carriera della Mirren abbraccia oltre sei decenni di cinema, televisione e teatro. Ha vinto il Golden Globe per il suo ruolo in The Queen di Stephen Frears, in cui interpreta la regina Elisabetta II, e per i suoi ruoli televisivi in “Elizabeth I” e “Losing Chase”. La Mirren è una delle poche attrici ad aver conquistato la tripla corona della recitazione: ha vinto un Oscar, un Emmy Award e un Tony Award.

Nel 2003 è stata nominata Dame dell’Impero Britannico per il suo contributo alle arti.

“Golden Eve” amplia il successo dello scorso anno del “Golden Gala”, che ha onorato Viola Davis e Ted Danson. Lo speciale del 2026 promette un’esperienza più coinvolgente e celebrativa, con retrospettive curate, rari filmati d’archivio e tributi personali da parte di amici, collaboratori e colleghi del settore. La trasmissione sarà uno dei momenti salienti della Golden Week, una nuova iniziativa di Paramount e Dick Clark Productions che prevede la messa in onda di programmi ed eventi su diverse piattaforme nei giorni precedenti la cerimonia principale dei Golden Globe.

Il DeMille Award, intitolato al pionieristico regista Cecil B. DeMille, ha premiato 69 dei talenti più longevi del settore, tra cui Meryl Streep, Tom Hanks, Oprah Winfrey, Robert Redford, Sidney Poitier e Barbra Streisand. Anche il Carol Burnett Award, istituito nel 2019 per riconoscere i contributi eccezionali alla televisione, sarà presentato durante la trasmissione “Golden Eve”. Il vincitore del Burnett Award di quest’anno non è ancora stato annunciato.

L’83ª edizione dei Golden Globe Awards, presentata dalla comica e attrice Nikki Glaser, sarà uno dei primi grandi eventi di premiazione della stagione 2026 e continuerà la tradizione dei Globes di premiare il meglio del cinema, della televisione e, per la prima volta, dei podcast. Tra i principali contendenti dell’anno figurano “One Battle After Another” di Paul Thomas Anderson, ‘Hamnet’ di Chloé Zhao, “Sinners” di Ryan Coogler e altri ancora.