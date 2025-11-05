Jennifer Lawrence ed Emma Stone stanno sviluppando un film su Miss Piggy

Jennifer Lawrence, Emma Stone e Cole Escola stanno unendo le forze per dare a Miss Piggy il trattamento da star del cinema.

Secondo fonti ben informate, la Disney, che detiene i diritti dei Muppets, sta sviluppando un film sulla capricciosa diva pupazzo. Il personaggio iconico, creato negli anni ’70 da Bonnie Erickson e Frank Oz, non è mai stato protagonista di un lungometraggio. Lawrence e Stone saranno i produttori insieme a Escola, vincitore di un Tony Award per la loro commedia di successo a Broadway “Oh, Mary!”, che scriverà la sceneggiatura.

“Non so se posso annunciarlo, ma lo farò comunque… Emma Stone e io stiamo producendo un film su Miss Piggy e Cole lo sta scrivendo”, ha rivelato Lawrence nel podcast “Las Culturistas”, condotto da Bowen Yang e Matt Rogers. Dopo che i co-conduttori hanno urlato di gioia e chiesto se le amiche di lunga data Stone e Lawrence avrebbero recitato insieme nel film, Lawrence ha scherzato: “Penso di sì. Dobbiamo farlo… È assurdo [che non abbiamo mai fatto un film insieme]”.

Lawrence ha anche raccontato di aver pensato di portare il suo talento a Broadway per “Oh, Mary!” e di aver voluto interpretare il personaggio principale, Mary Todd Lincoln. La commedia gonzo è ambientata nei giorni precedenti l’assassinio di Lincoln e immagina l’ex first lady come un’aspirante star del cabaret alcolizzata. (“L’intera cosa è uno scherzo di cui lei è complice”, ha detto Lawrence. “Mi sentivo come se potessi diventare famosa e stare al gioco”). Tuttavia, ha cambiato idea dopo aver considerato la routine estenuante di otto spettacoli a settimana del Great White Way.

“Non credo che sarei brava [nel teatro]… è tutta una questione di corpo e voce”, ha detto Lawrence, che attualmente sta promuovendo il suo nuovo film “Die My Love”, un dramma psicologico con Robert Pattinson. “L’unica volta che ho voluto fare teatro è stato quando ho voluto fare ‘Oh, Mary!’. Mi hanno detto: ‘Sono otto spettacoli a settimana e sei settimane di prove’. Io ho risposto: ‘Avete un asilo nido lì?’. Non avrebbe funzionato”.