Xolo Maridueña entra nel cast della terza stagione di One Piece

Xolo Mariduña salperà nella terza stagione di One Piece. L’attore, noto soprattutto per aver interpretato Miguel Diaz in Cobra Kai e il personaggio principale in Blue Beetle, è stato scritturato per interpretare Portgas D. Ace nella serie fantasy-avventurosa di Netflix dedicata ai pirati.

Il personaggio, noto anche come Fire Fist Ace, era il capitano dei Pirati di Spade prima di essere reclutato dai Pirati di Barbabianca. Spesso lo si vede a torso nudo con un grande cappello in testa e un machete alla cintura.

Si unisce al recentemente annunciato vincitore del Tony Award Cole Escola, che interpreterà l’assassino Bon Clay nella terza stagione di “One Piece”.

One Piece è un adattamento live-action della serie manga di Eiichiro Oda. Segue le vicende di un ragazzo di nome Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy), che viaggia attraverso i mari con la sua ciurma di pirati alla ricerca di un mitico tesoro chiamato “One Piece”, che lo incoronerebbe prossimo Re dei Pirati.

La serie vede anche Emily Rudd nel ruolo di Nami, Mackenyu nel ruolo di Roronoa Zoro, Jacob Gibson nel ruolo di Usopp, Taz Skylar nel ruolo di Sanji, Vincent Regan nel ruolo di Monkey D. Garp, Jeff Ward nel ruolo di Buggy il Clown e Morgan Davies nel ruolo di Koby.

La seconda stagione vedrà l’ingresso di Mikaela Hoover come voce del ragazzo-renna dal naso blu Tony Tony Chopper e di Charithra Chandran nel ruolo della misteriosa Miss Wednesday.

One Piece tornerà su Netflix il 10 marzo 2026 con la sua seconda stagione. La serie si è assicurata un rinnovo anticipato da Netflix, poiché la terza stagione entrerà in produzione alla fine di quest’anno a Città del Capo, in Sudafrica.

One Piece è stato creato in collaborazione con Shueisha ed è prodotto da Tomorrow Studios (partner di ITV Studios) e Netflix. Il creatore del manga originale Oda è produttore esecutivo insieme a Marty Adelstein e Becky Clements attraverso Tomorrow Studios, così come Tetsu Fujimura, Chris Symes, Christoph Schrewe e Steven Maeda.