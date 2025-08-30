Hexed: annunciato il nuovo film Disney per il 2026

Disney annuncia un nuovo film in uscita nelle sale il prossimo anno. Dopo le uscite di Elio, Lilo & Stitch e Biancaneve quest’anno, la società presenterà Zootropolis 2 della Pixar a novembre. Il programma per il prossimo anno includerà invece un sequel di Toy Story e un adattamento live-action di Oceania. Al D23, Disney ha ora annunciato anche un nuovo progetto originale dei Walt Disney Animation Studios. Intitolato Hexed, il nuovo film uscirà nelle sale nell’autunno 2026.

All’evento, il progetto animato è stato descritto come “la storia di un adolescente eccentrico e di sua madre, che scoprono la sua stranezza come una magia nascosta che detiene la chiave di un regno dove la magia può scorrere libera“. Lo studio ha anche pubblicato un breve clip, mostrando il logo verde scintillante e confermando la data di uscita. Un altro post ha invece offerto un’anteprima del protagonista adolescente e della sua mamma, che ha scoperto i suoi poteri magici.

I prossimi film della Disney, da L’era glaciale: Boiling Point a Hexed

Al D23, la Disney ha anche fornito un aggiornamento su diversi titoli in uscita. L’attesissimo sequel di L’era glaciale ha ora un titolo ufficiale, L’Era Glaciale: Boiling Point, e una nuova data di uscita, il 5 febbraio 2027. Nel frattempo, la Pixar distribuirà un film d’animazione originale, Hoppers, nel 2026, mentre Gatto arriverà nelle sale nel 2027.

Gli Incredibili 3 e Coco 2 sono stati programmati per il 2028 e oltre. Sebbene lo studio abbia diversi remake in lavorazione, Hexed è attualmente l’unico film originale annunciato dalla Walt Disney Animation Studios che uscirà nel 2026. Questo annuncio significa che il programma del prossimo anno sarà meno ricco di remake per lo studio.

Oceania 2 ha segnato l’ultimo lungometraggio animato originale della Disney. Uscito nel 2024, il film ha ottenuto un grande successo al botteghino, incassando oltre 1 miliardo di dollari durante la sua permanenza nelle sale. Mentre l’uscita originale dello studio nel 2023, Wish, è stata un flop, Encanto è diventato un fenomeno di passaparola su Disney+.