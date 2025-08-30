L’Era Glaciale: Boiling Point al cinema dal 2027!

Il prossimo film de L’Era Glaciale ha ora un titolo ufficiale e una nuova data di uscita. Il film d’animazione sarà il settimo lungometraggio del franchise, che segue le avventure del bradipo Sid (John Leguizamo), del mammut Manny (Ray Romano) e della tigre dai denti a sciabola Diego (Denis Leary) durante l’era glaciale del Pleistocene.

Il prossimo film è stato annunciato ufficialmente nel 2024, quasi un decennio dopo l’uscita dell’ultimo capitolo del ramo principale del franchise, L’era glaciale: In Rotta di collisione del 2016. Il nuovo film vedrà il ritorno di Leguizamo, Romano e Leary insieme a Simon Pegg nel ruolo di Buckminster “Buck” Wild e Queen Latifah in quello di Ellie.

Al D23, la Disney ha annunciato che il prossimo sequel dell’Era Glaciale si intitolerà L’Era Glaciale: Boiling Point e il debutto è previsto per il febbraio 2027. Si tratta di un ritardo di almeno un mese e mezzo rispetto alla data di uscita originariamente prevista per il 18 dicembre 2026.

Il post di annuncio conferma anche che “la nuova avventura porta il branco a visitare angoli mai visti prima dell’infido Mondo Perduto!“.

Sebbene molti dettagli sul prossimo film dell’Era Glaciale siano ancora tenuti nascosti, questo aggiornamento accenna ad alcuni elementi chiave del progetto.

Il primo è che i personaggi dell’Era Glaciale torneranno nel Mondo Perduto, la terra sotterranea dei dinosauri che è stata protagonista di molti episodi precedenti. La regione è stata l’ambientazione principale del terzo film, L’era glaciale: L’alba dei dinosauri e del successivo spinoff L’era glaciale: Le avventure di Buck Wild.

In generale, il franchise dell’Era Glaciale non ha avuto un approccio particolarmente fedele agli eventi reali della storia della Terra. Tuttavia, poiché il precedente capitolo del franchise riguardava un asteroide che si dirigeva verso il pianeta, Boiling Point potrebbe implicare che i personaggi dovranno fare i conti con la temperatura del pianeta che continua ad aumentare.

Tuttavia, questo potrebbe non essere il caso. Il primo sequel del franchise si intitolava The Meltdown e già copriva un territorio simile, quindi è possibile che il titolo del nuovo capitolo del franchise dell’Era Glaciale sia solo un modo intelligente per riferirsi al fatto che le tensioni tra i personaggi sono al massimo storico.