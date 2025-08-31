Clayface: foto dal set rivelano il primo sguardo a un villain e (forse) allo stesso Clayface

Sebbene le riprese vere e proprie sembra non siano ancora iniziate, le troupe di produzione si stanno preparando a girare il film Clayface della DC Studios a Liverpool, in Inghilterra, e dopo alcune prime immagini, nuove ultime foto dal set offrono alcune intriganti anticipazioni. La copertina del Gotham Gazette (la si può vedere qui) rivela che Jimmy “Red” McCoy apparirà nel film. McCoy era un cattivo di basso livello di Batman ai tempi, ed è altamente improbabile che sia il cattivo principale.

Apocalyptic Horseman di Nexus Point News ritiene che il grande cattivo di Clayface sarà un boss mafioso della DC Comics più riconoscibile, con un attore importante nel ruolo. La storia di McCoy è anche in evidenza sulla copertina del Gotham Herald, insieme a un’immagine di qualcuno che sembra avere il volto sfigurato o che indossa una sorta di maschera. Il testo che accompagna l’immagine è troppo sfocato per essere decifrato, ma potrebbe trattarsi della nostra prima anteprima di Tom Rhys Harries nei panni di Matt Hagen, alias Clayface? Non resta che avere maggiori dettagli dal set per scoprirlo!

LEGGI ANCHE:

Cosa sappiamo di Clayface

Al momento sono stati rivelati pochi dettagli sulla trama, ma abbiamo appreso che Matt Hagen sarà al centro dell’attenzione. Nei fumetti, era il secondo Clayface, un avventuriero che si è trasformato in un mostro dopo aver incontrato una pozza radioattiva di protoplasma. Questo è cambiato in Batman: The Animated Series, dove è stato ritratto come un attore che usava una crema anti-età per sembrare più giovane. Dopo essersi scontrato con il suo creatore, Roland Daggett, Hagen viene immerso in una vasca di quella sostanza e diventa il “classico” Clayface che tutti conoscete dai fumetti.

Stando ad alcuni rumor emersi online, la storia di Clayface sarà incentrata su un attore in ascesa il cui volto è sfigurato da un gangster. Come ultima risorsa, il divo si rivolge a uno scienziato eccentrico in stile per chiedere aiuto. All’inizio l’esperimento ha successo, ma le cose prenderanno presto una piega inaspettata.

Poiché Clayface sarà ambientato nell’universo DC, i fan dovrebbero aspettarsi molti collegamenti con l’universo più ampio, e saremmo molto sorpresi se Batman apparisse o fosse anche solo menzionato. Il produttore Peter Safran ha condiviso alcuni nuovi dettagli sulla sceneggiatura di Flanagan, sottolineando che il film sarà effettivamente un film horror in piena regola, sulla scia di La mosca di David Cronenberg, ma si dice trarrà anche ispirazione dal successo horror di Coralie Fargeat, The Substance.

“Clayface, vedete, è una storia horror hollywoodiana, secondo le nostre fonti, che utilizza l’incarnazione più popolare del cattivo: un attore di film di serie B che si inietta una sostanza per rimanere rilevante, solo per scoprire che può rimodellare il proprio viso e la propria forma, diventando un pezzo di argilla ambulante”, ha dichiarato Safran.

Tom Rhys Harries interpreterà il personaggio principale di Clayface, il film dei DC Studios. Il film è basato su una storia di Mike Flanagan, attore di La caduta della casa degli Usher (l’ultima bozza è stata firmata da Hossein Amini, sceneggiatore di Drive), con James Watkins, regista di Speak No Evil, alla regia.

Clayface è attualmente previsto per l’arrivo nelle sale l’11 settembre 2026.