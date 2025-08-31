Venezia 82, le foto dal red carpet di Frankenstein di Guillermo Del Toro

Uno degli eventi più attesi della 82ª Mostra del Cinema di Venezia è stato senza dubbio il red carpet di Frankenstein, il nuovo film diretto da Guillermo Del Toro e presentato in concorso. L’opera, adattamento del classico di Mary Shelley, ha riportato sul Lido l’atmosfera gotica e visionaria tipica del regista premio Oscar, accompagnata dall’entusiasmo di pubblico e fotografi accorsi per immortalare i protagonisti.

Sul tappeto rosso hanno sfilato i membri del cast, a partire da Jacob Elordi e Oscar Isaac, protagonisti rispettivamente nei panni della Creatura e di Victor Frankenstein, fino a Christoph Waltz, Mia Goth e Felix Kammerer. Non sono mancati anche Charles Dance, David Bradley, Lars Mikkelsen e il giovanissimo Christian Convery, tutti accolti con calorosi applausi.

Guillermo Del Toro, grande protagonista della serata, ha ribadito come il film non voglia essere una metafora sull’intelligenza artificiale, ma piuttosto un racconto universale su paternità, creazione e imperfezione. Le sue parole in conferenza stampa – “Non ho paura dell’intelligenza artificiale, ho paura della stupidità naturale” – sono già diventate uno dei momenti più discussi del Festival.

L’anteprima veneziana di Frankenstein ha dunque confermato l’altissima attesa attorno a questo progetto, capace di unire spettacolo, riflessione e un cast di livello internazionale. In attesa dell’uscita nelle sale, ecco le foto più belle dal red carpet di Venezia 82.