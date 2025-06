Highlander con Henry Cavill: le riprese cominceranno a Settembre

Il regista di John Wick, Chad Stahelski, stava lavorando duramente dietro le quinte, determinato a definire ogni dettaglio per il suo reboot di Highlander, in gestazione da tempo. Con Henry Cavill (L’Uomo d’Acciaio, The Witcher) in lizza per il ruolo principale, Stahelski stava correndo contro il tempo per preparare tutto in vista dell’inizio delle riprese previsto per questo autunno.

Mentre partecipava alla première di Ballerina (spin-off di John Wick), Stahelski ha confermato che le riprese inizieranno “a metà settembre, a partire da Londra“.

Chad Stahelski, noto per la sua esperienza nel cinema d’azione, ha recentemente offerto un’interessante anticipazione della sua proposta al nuovo attore protagonista Henry Cavill, accennando al ricco arco narrativo che attende la star. Ha rivelato a Cavill la sua convincente argomentazione: “Il mio punto di forza era, per [Henry Cavill], guardare, hai un ragazzo che è vivo da oltre 500 anni. È l’ultima persona al mondo che avrebbe voluto trovarsi in questa situazione.” Questo approccio promette un ritratto sfumato, consentendo a Cavill di esplorare un ampio spettro di emozioni umane e dello sviluppo attraverso i secoli.

“Quindi si riesce a coprire un arco narrativo piuttosto ampio di un personaggio. E si ha l’opportunità di conoscere qualcuno che si è allenato per oltre 500 anni e che ha praticato [molti tipi di] arti marziali”, ha aggiunto Stahelski, entusiasmando i fan per la possibilità di Cavill di mostrare il suo vasto addestramento al combattimento.

Mentre il reboot di Highlander sembra essere il primo in lista, Henry Cavill ha una solida pipeline di progetti di alto profilo in lavorazione presso Amazon. Oltre ad assumere il ruolo di immortale, Cavill sarà anche protagonista e capofila dello sviluppo dell’ambizioso universo cinematografico Warhammer 40.000 dello studio, un’impresa colossale per i fan del franchise di fantascienza cupa e cupa. Cavill dovrebbe inoltre recitare nel prossimo film live-action di MGM su Voltron, consolidando ulteriormente il suo status di protagonista del cinema di genere.

La trama dell’originale Highlander

Per chi non lo sapesse, la trama di Highlander ruota attorno a una società segreta di immortali nascosti tra l’umanità. Questi esseri sono coinvolti in una lotta mortale e senza tempo nota come The Gathering, in cui devono darsi la caccia e decapitarsi a vicenda. Il vincitore finale, l’ultimo immortale rimasto, è destinato a ottenere un potere inimmaginabile.

Sebbene le origini precise di The Gathering rimangano avvolte nel mistero all’interno del franchise, la premessa fondamentale è che questi immortali esistano fin dall’alba dei tempi, vincolati da rigide regole:

Il combattimento su Terra Santa è proibito.

Gli incontri devono essere sempre uno contro uno.

Alla fine, ne rimarrà soltanto uno.

La saga di Highlander ha conquistato il pubblico per la prima volta con il suo film d’azione-fantasy del 1986, con Christopher Lambert nei panni dell’iconico spadaccino scozzese Connor MacLeod. Quel classico cult ha generato quattro sequel diretti, ampliando la tradizione e le avventure dei suoi personaggi immortali.

La popolarità del franchise è esplosa con la serie televisiva spin-off, presentata per la prima volta nel 1992. Con Adrian Paul nei panni di Duncan MacLeod, un altro immortale e discendente di Connor, la serie si è rivelata un enorme successo, andando in onda per ben 119 episodi in sei stagioni. Il suo successo ha portato addirittura alla realizzazione di due serie spin-off, consolidando il ruolo di Highlander come una presenza fissa e amata nella cultura pop.