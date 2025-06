Mia Goth anticipa il Frankenstein di Guillermo del Toro: la portata epica, la storia toccante e il mostro

Sul red carpet dell’evento TUDUM 2025 di Netflix, ET ha incontrato l’attrice Mia Goth (La cura dal benessere, MaXXXine) per discutere del suo ruolo di Elizabeth Lavenza nell’attesissimo adattamento cinematografico di Guillermo del Toro (Pacific Rim, La forma dell’acqua) del romanzo classico di Mary Shelley, Frankenstein: o il moderno Prometeo. Nel film, il personaggio di Goth, Elizabeth Lavenza, è la fidanzata di Victor Frankenstein, interpretato da Oscar Isaac (Moon Knight, Star Wars: L’ascesa di Skywalker).

Alla domanda se il pubblico avrebbe trovato sorprendente o familiare l’interpretazione di del Toro di questa storia senza tempo, Goth ha risposto con sicurezza: “Credo entrambe le cose”. Ha spiegato: “Penso che la gente adorerà quanto sia epico e la sua portata, è una vera festa. Ma credo anche che ne saranno incredibilmente commossi e forse sorpresi da quanto cuore ci sia stato messo. È un progetto che durerà una vita per Guillermo”.

Goth ha anche condiviso la sua reazione sbalordita nel vedere per la prima volta l’interpretazione in costume dell’iconico Mostro da parte di Jacob Elordi (Euphoria, Priscilla). “Stupita. Totalmente stupita e semplicemente sbalordita”, ha ammesso. “E ho avuto la profonda sensazione di sapere, ‘Beh, funzionerà’. Ha fatto un lavoro così bello con il film, e penso che la gente lo adorerà”.

Il cast include Oscar Isaac nel ruolo del Dr. Victor Frankenstein, Mia Goth in quello di Elizabeth, Ralph Ineson nel ruolo del Professor Krempe, Jacob Elordi nel ruolo del Mostro e Christoph Waltz in quello di Harlander. Completano il cast Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley, Christian Covery e Charles Dance.

A inizio maggio, al Festival di Cannes, il regista del Toro ha rivelato che la sua interpretazione del goffo non-morto sarà più empatica rispetto ad alcune precedenti versioni del classico horror di Mary Shelley.

“Qualcuno mi ha chiesto l’altro giorno se ci sono scene davvero spaventose?” ha spiegato del Toro durante un incontro con il compositore premio Oscar Alexandre Desplat. “Per la prima volta, ci ho pensato. È una storia emozionante per me. È personale come ogni altra cosa. Mi pongo una domanda sull’essere padre, sull’essere figlio… Non sto girando un film horror, mai. Non sto cercando di fare questo.”

Del Toro è sceneggiatore, regista e produttore. Anche J. Miles Dale, Melissa Girotti e Scott Suber sono produttori. L’uscita del film è prevista per novembre 2025.