HomeCinema News2025

Highlander: Henry Cavill infortunato, riprese rinviate al 2026

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
Highlander hency cavill

Il reboot di Highlander con Henry Cavill è stato appena rinviato. The Hollywood Reporter ha infatti confermato che Cavill ha subito un infortunio durante la pre-produzione del nuovo Highlander, costringendo il regista Chad Stahelski a posticipare l’inizio delle riprese. La produzione avrebbe dovuto iniziare questo mese, ma ora inizierà nel 2026. Il tipo di incidente e l’entità dell’infortunio di Cavill non sono ancora noti al pubblico.

Cosa significa l’infortunio di Henry Cavill per il reboot di Highlander

Come rivelato da The Hollywood Reporter, l’infortunio di Cavill ha causato un ritardo di mesi rispetto alla data inizialmente prevista per l’inizio delle riprese di Highlander. Si tratta di uno sviluppo doloroso non solo per l’attore, ma anche per il regista Chad Stahelski, anche se solo in senso figurato per quest’ultimo. Secondo quanto riferito, il reboot di Highlander è in fase di sviluppo almeno dal 2016, quindi qualsiasi ulteriore ritardo è piuttosto angosciante. Naturalmente, questo influisce sulla data di uscita del film.

Stahelski ha già parlato di un’uscita nel 2027 o 2028, che potrebbe facilmente diventare 2028 o 2029 a seconda di quanto tempo ci vorrà per riprendere la produzione. Un’altra potenziale conseguenza dello slittamento del programma di produzione di Highlander è la disponibilità dei suoi protagonisti. Molti attori hanno più progetti in cantiere contemporaneamente e un inizio posticipato potrebbe entrare in conflitto con, ad esempio, il prossimo progetto di Russell Crowe, costringendolo a rinunciare al ruolo. Al momento, non resta che attendere maggiori informazioni.

Cosa sappiamo di Highlander

Il nuovo film Highlander è il remake di un fantasy d’azione del 1986 su guerrieri immortali, con l’attore Henry Cavill di L’Uomo d’Acciaio e The Witcher nel ruolo principale. La regia è affidata a Chad Stahelski, già regista della serie John Wick. Il resto del cast è poi composto da Russell Crowe nel ruolo del mentore originariamente interpretato da Sean Connery nel classico del 1986, Djimon HounsouDave Bautista Marisa Abela.

Articolo precedente
Cillian Murphy nega il casting come Voldemort nella serie TV di Harry Potter
Articolo successivo
Spider-Man: Brand New Day, UFFICIALE il ritorno di due personaggi
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved