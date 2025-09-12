Highlander: Henry Cavill infortunato, riprese rinviate al 2026

Il reboot di Highlander con Henry Cavill è stato appena rinviato. The Hollywood Reporter ha infatti confermato che Cavill ha subito un infortunio durante la pre-produzione del nuovo Highlander, costringendo il regista Chad Stahelski a posticipare l’inizio delle riprese. La produzione avrebbe dovuto iniziare questo mese, ma ora inizierà nel 2026. Il tipo di incidente e l’entità dell’infortunio di Cavill non sono ancora noti al pubblico.

Cosa significa l’infortunio di Henry Cavill per il reboot di Highlander

Come rivelato da The Hollywood Reporter, l’infortunio di Cavill ha causato un ritardo di mesi rispetto alla data inizialmente prevista per l’inizio delle riprese di Highlander. Si tratta di uno sviluppo doloroso non solo per l’attore, ma anche per il regista Chad Stahelski, anche se solo in senso figurato per quest’ultimo. Secondo quanto riferito, il reboot di Highlander è in fase di sviluppo almeno dal 2016, quindi qualsiasi ulteriore ritardo è piuttosto angosciante. Naturalmente, questo influisce sulla data di uscita del film.

Stahelski ha già parlato di un’uscita nel 2027 o 2028, che potrebbe facilmente diventare 2028 o 2029 a seconda di quanto tempo ci vorrà per riprendere la produzione. Un’altra potenziale conseguenza dello slittamento del programma di produzione di Highlander è la disponibilità dei suoi protagonisti. Molti attori hanno più progetti in cantiere contemporaneamente e un inizio posticipato potrebbe entrare in conflitto con, ad esempio, il prossimo progetto di Russell Crowe, costringendolo a rinunciare al ruolo. Al momento, non resta che attendere maggiori informazioni.

Cosa sappiamo di Highlander

Il nuovo film Highlander è il remake di un fantasy d’azione del 1986 su guerrieri immortali, con l’attore Henry Cavill di L’Uomo d’Acciaio e The Witcher nel ruolo principale. La regia è affidata a Chad Stahelski, già regista della serie John Wick. Il resto del cast è poi composto da Russell Crowe nel ruolo del mentore originariamente interpretato da Sean Connery nel classico del 1986, Djimon Hounsou, Dave Bautista e Marisa Abela.