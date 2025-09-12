Cillian Murphy nega il casting come Voldemort nella serie TV di Harry Potter

Cillian Murphy ha finalmente commentato le voci secondo cui potrebbe interpretare Voldemort nella serie TV di Harry Potter. Al momento, come noto, non c’è stata alcuna conferma su chi interpreterà la versione dell’antagonista della serie dopo che Ralph Fiennes ha interpretato il personaggio nei film. Tuttavia, in più occasioni era stato fatto il nome di Murphy, visto come un ideale candidato al ruolo e secondo alcuni sarebbe anche già stato ufficialmente scritturato per la parte.

Durante un’intervista con Josh Horowitz, conduttore del podcast Happy Sad Confused, Murphy è quindi stato interrogato sulle voci secondo cui potrebbe entrare a far parte del cast della serie TV di Harry Potter. Dopo essere stato interrogato sulla possibilità di interpretare Voldemort in TV, Murphy ha riso e ha negato che ci siano state discussioni al riguardo. “No. Voglio dire, sinceramente non ne ho sentito parlare. Cioè, i miei figli me lo mostrano ogni tanto, ma io non ne so nulla”.

Murphy ha poi affermato che ritiene difficile per chiunque interpretare Voldemort dopo la performance di Fiennes. “Voglio dire, è davvero difficile eguagliare Ralph Fiennes. Quell’uomo è una leggenda assoluta della recitazione. Quindi, buona fortuna a chiunque vestirà i suoi panni“. Parole simili erano state pronunciate anche da un altro papabile candidato al ruolo, Matt Smith, che negando a sua volta il proprio coinvolgimento aveva affermato:

“Qualcuno potrà interpretarlo dopo Ralph [Fiennes]? È stato così bravo. Ipoteticamente, chi lo sa? Ma seguire le orme del grande Ralph Fiennes è un compito molto difficile per chiunque, quindi buona fortuna a chiunque sarà e di certo non sarò io“. Ora che anche Murphy ha smentito le voci che lo darebbero come certo per la parte, si riapre la corsa al ruolo e fino a quando il casting di Voldemort non sarà annunciato ufficialmente, gli osservatori potranno continuare a discutere su chi dovrebbe interpretare il personaggio.

Cosa sappiamo della serie HBO su Harry Potter

La prima stagione sarà tratta dal romanzo La pietra filosofale e abbiamo già visto alcuni altri momenti chiave del romanzo d’esordio di J.K. Rowling essere trasposti sullo schermo. La prima stagione di Harry Potter dovrebbe essere girata fino alla primavera del 2026, mentre la seconda stagione entrerà in produzione pochi mesi dopo. Ogni libro dovrebbe costituire una singola stagione, il che significa che avremo sette stagioni nell’arco di quasi un decennio.

HBO descrive la serie come un “adattamento fedele” della serie di libri della Rowling. “Esplorando ogni angolo del mondo magico, ogni stagione porterà ‘Harry Potter’ e le sue incredibili avventure a un pubblico nuovo ed esistente”, secondo la descrizione ufficiale. Le riprese dovrebbero avere inizio nel corso dell’estate 2025, per una messa in onda prevista per il 2026.

La serie è scritta e prodotta da Francesca Gardiner, che ricopre anche il ruolo di showrunner. Mark Mylod sarà il produttore esecutivo e dirigerà diversi episodi della serie per HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television. La serie è prodotta da Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films.

Come già annunciato, Dominic McLaughlin interpreterà Harry, Arabella Stanton sarà Hermione e Alastair Stout sarà Ron. Il cast principale include John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer nel ruolo di Minerva McGranitt, Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton, Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid, Katherine Parkinson nel ruolo di Molly Weasley, Lox Pratt nel ruolo di Draco Malfoy, Johnny Flynn nel ruolo di Lucius Malfoy, Leo Earley nel ruolo di Seamus Finnigan, Alessia Leoni nel ruolo di Parvati Patil, Sienna Moosah nel ruolo di Lavender Brown, Bertie Carvel nel ruolo di Cornelius Fudge, Bel Powley nel ruolo di Petunia Dursley e Daniel Rigby nel ruolo di Vernon Dursley.

Si avranno poi Rory Wilmot nel ruolo di Neville Paciock, Amos Kitson nel ruolo di Dudley Dursley, Louise Brealey nel ruolo di Madama Rolanda Hooch e Anton Lesser nel ruolo di Garrick Ollivander. Ci sono poi i fratelli di Ron: Tristan Harland interpreterà Fred Weasley, Gabriel Harland George Weasley, Ruari Spooner Percy Weasley e Gracie Cochrane Ginny Weasley.

La serie debutterà nel 2027 su HBO e HBO Max (ove disponibile) ed è guidata dalla showrunner e sceneggiatrice Francesca Gardiner (“Queste oscure materie”, “Killing Eve”) e dal regista Mark Mylod (“Succession”). Gardiner e Mylod sono produttori esecutivi insieme all’autrice della serie J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films. La serie di “Harry Potter” è prodotta da HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television.