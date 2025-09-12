Spider-Man: Brand New Day, UFFICIALE il ritorno di due personaggi

È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che abbiamo visto qualcosa dal set di Spider-Man: Brand New Day, ma oggi sta circolando online una nuova foto del dietro le quinte, che conferma una recente indiscrezione secondo cui un personaggio chiave della trilogia precedente tornerà.

La foto mostra Tom Holland nel suo nuovo costume di Spidey (senza maschera), insieme a Zendaya (MJ) e Jacob Batalon, che non è ancora stato ufficialmente confermato per riprendere il ruolo del migliore amico di Peter Parker, Ned Leeds.

Batalon indossa un maglione del MIT, e alcuni fan pensano che potrebbe esserci qualcosa di strano nel fatto che Zendaya si copra i capelli per la foto. A meno che non si sia tinta i capelli di rosso perché hanno deciso di renderla la Mary Jane Watson, non sappiamo perché un eventuale cambio di acconciatura dovrebbe essere così significativo.

Ma non si prevede che Zendaya e Batalon avranno ruoli significativi in ​​Brand New Day. Si ritiene che questa foto sia stata scattata durante la visita al set di un vincitore del concorso.

LEGGI ANCHE:

Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica di Spider-Man: Brand New Day è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.