HomeCinema News2025

Highlander: il wrestler Drew McIntyre sarà il fratello di Henry Cavill

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
Highlander hency cavill

La superstar della WWE Drew McIntyre è entrata ufficialmente a far parte del cast di Highlander, il film della United Artists di Amazon MGM Studios diretto da Chad Stahelski, come riportato da Deadline. McIntyre reciterà al fianco di Henry Cavill nel ruolo di Angus MacLeod, fratello del suo personaggio MacLeod. Una scelta di casting che è stata subito accolta con grande entusiasmo.

McIntyre, come sapranno i fan della disciplina, è un wrestler professionista scozzese, due volte campione WWE e vincitore del Royal Rumble 2020. Highlander lo riunisce con la squadra di stuntman e action team 87Eleven di Stahelski e con il wrestler in pensione Dave Bautista, che ha già lavorato con McIntyre nel suo debutto cinematografico in The Killer’s Game della Lionsgate.

Cosa sappiamo di Highlander

Il nuovo film Highlander è il remake di un fantasy d’azione del 1986 su guerrieri immortali, con l’attore Henry Cavill di L’Uomo d’Acciaio e The Witcher nel ruolo principale. La regia è affidata a Chad Stahelski, già regista della serie John Wick. Il resto del cast è poi composto da Russell Crowe nel ruolo del mentore originariamente interpretato da Sean Connery nel classico del 1986, Djimon HounsouDave Bautista Marisa Abela.

Articolo precedente
Quattro Figlie: Kaouther Ben Hania e la forza politica del documentario
Articolo successivo
Lex Luthor: la sua apparizione in Peacemaker è “davvero importante” per il DCU
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved