Lex Luthor: la sua apparizione in Peacemaker è “davvero importante” per il DCU

Dopo l’estate dedicata a Superman, questa settimana Peacemaker ha riunito il DCU di James Gunn per quello che lui definisce un “momento davvero importante” per il franchise. Il boss della DC Studios ha recentemente spiegato il significato dell’apparizione di Lex Luthor (Nicholas Hoult) nell’episodio della seconda stagione “Ignorance Is Chris” e come questo influenzi “l’intero DCU” in vista del prossimo film su Superman, Man of Tomorrow.

“Questa è stata una delle prime scene che abbiamo girato. Credo che l’abbiamo girata nel bel mezzo delle riprese di Superman, mentre stavamo girando le sequenze al Pentagono. È stato bello, ma anche strano perché, dal punto di vista del tono, sembrava immediatamente diverso da Superman, che è così grandioso e sfacciato. Questo show è invece molto realistico e crudo. E poi c’era anche Nick che imprecava”, ha detto Gunn su Peacemaker: The Official Podcast.

“Ma mi è sembrato che anche la performance di Nick fosse diversa”, ha detto, mentre sua moglie e star Jennifer Holland ha osservato: “Sembrava un po’ più cupa, era un po’ diversa”. Nell’episodio, Rick Flag Sr. (Frank Grillo) fa visita a Lex a Belle Reve per chiedergli aiuto nel trovare il portale di Peacemaker (John Cena) verso la dimensione alternativa, dopo che il cattivo è stato arrestato in Superman per aver gestito il proprio universo tascabile.

“Quindi, abbiamo un momento davvero importante, non solo per Peacemaker, ma per l’intero DCU, in cui Rick Flag, il capo dell’ARGUS, stringe un accordo con Lex Luthor”, ha spiegato Gunn. “In cambio della scoperta da parte di Lex Luthor del portale di Peacemaker, lo trasferirà da una prigione con metaumani a una prigione senza metaumani”. Gunn ha sottolineato che Flag ha “fatto squadra con Lex Luthor, il che è spaventoso, un uomo con un potere pari a quello di Flag. Ha un piano, ed è spaventoso per il nostro ragazzo Peacemaker”.

Il regista di Superman ha rivelato in precedenza che Lex collaborerà con il Superman di David Corenswet in Man of Tomorrow, “contro una minaccia molto, molto più grande”, aggiungendo: “È più complicato di così. È tanto un film su Lex quanto un film su Superman”.

GUARDA ANCHE: Peacemaker – Stagione 2: la scena del cameo di Lex Luthor è online!

Tutto quello che sappiamo della stagione 2 di Peacemaker

“La gente sta capendo che la seconda stagione di Peacemaker riguarda due dimensioni, e questo è davvero il cuore della serie”, ha spiegato Gunn durante una recente intervista con Rolling Stone. “Ma non è che una di queste sia la vecchia DCEU e l’altra la DCU. La questione viene affrontata in modo diverso, in modo molto diretto in una stagione in cui quasi tutto nella prima stagione è canonico e alcune cose non lo sono. E infatti ho registrato un podcast con gli attori Steve Agee e Jen Holland“.

“Abbiamo parlato di ogni episodio di Peacemaker e in quegli episodi ho spiegato cosa è canonico e cosa non lo è. In pratica ho eliminato alcune piccole cose della prima stagione di Peacemaker che non sono canoniche, come Aquaman. Ma la maggior parte delle cose è canonica“. Stando a queste parole di Gunn, sarà dunque interessante scoprire cosa la seconda stagione aggiungerà alla storia di Peacemaker e come lo renderà a tutti gli effetti un personaggio del DC Universe.

“Peacemaker esplora la storia del personaggio che John Cena riprende all’indomani del film del 2021 del produttore esecutivo James Gunn, Suicide Squad – un uomo irresistibilmente vanaglorioso che crede nella pace ad ogni costo, non importa quante persone debba uccidere per ottenerla!”, è stato poi riferito. I dettagli precisi sulla trama della seconda stagione sono ancora per lo più nascosti, ma sappiamo che Frank Grillo riprenderà il ruolo di Rick Flag Sr. e cercherà di vendicarsi per l’uccisione da parte di Peacemaker di suo figlio Rick Jr. (Joel Kinnaman) avvenuta in The Suicide Squad.

LEGGI ANCHE: Peacemaker – Stagione 2: cast, trama e tutto quello che sappiamo