Il diavolo veste Prada 2: confermato il cast originale. Anche Kenneth Branagh a bordo

La produzione dell’attesissimo Il diavolo veste Prada 2 della 20th Century Studios è in pieno svolgimento, e i quattro attori principali Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci sono stati ufficialmente annunciati dalla Disney, ma c’è un’aggiunta: il premio Oscar Kenneth Branagh che interpreterà il marito di Miranda Priestly, la regina di ghiaccio della Streep e direttrice della rivista di moda.

Un tempismo perfetto per la 20th Century Studios per quanto riguarda l’uscita definitiva di questo film, dato che l’industria della moda si trova ora in un’epoca in cui la caporedattrice di Vogue Anna Wintour si è appena dimessa dopo 37 anni (si vocifera che l’autrice originale del bestseller del New York Times, Lauren Weisberger, si sia ispirata a Wintour, di cui era l’assistente personale).