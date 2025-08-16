Mayor Of Kingstown – Stagione 4: nuove foto rivelano il nuovo personaggio dalla star dei Soprano

Sulla scia dell’annuncio della data di uscita della serie, un’immagine della quarta stagione di Mayor of Kingstown ha presentato un nuovo importante personaggio. Il thriller poliziesco di Hugh Dillon e Taylor Sheridan ha riscosso un grande successo nelle tre stagioni già trasmesse, ottenendo un consenso sempre maggiore da parte della critica e registrando costantemente ottimi ascolti per Paramount+.

La terza stagione di Mayor of Kingstown è stata memorabile perché è stata la prima produzione importante di Jeremy Renner dopo il suo incidente quasi mortale con uno spazzaneve. La stagione ha visto Mike, interpretato da Renner, impegnato a mantenere la pace quando una serie di esplosioni ha sconvolto la città, trovandosi ad affrontare la minaccia più grande di sempre con la crescente influenza della mafia russa sulla città.

Pochi mesi dopo l’uscita della terza stagione, Paramount+ ha rinnovato Mayor of Kingstown per la quarta stagione. Il cast ha visto l’aggiunta di diversi personaggi chiave, tra cui Edie Falco, veterana de I Soprano, e Lennie James di Fear the Walking Dead, mentre l’uscita del prossimo capitolo è prevista per la fine del 2025.

In concomitanza con l’annuncio del ritorno il 26 ottobre, Paramount+ ha svelato una serie di nuove immagini della quarta stagione di Mayor of Kingstown. Le immagini presentano il personaggio di Edie Falco, Nina Hobbs, in un paio di interazioni tese con il personaggio titolare interpretato da Jeremy Renner, così come il nuovo mafioso interpretato da Lennie James, Frank Moses, e le cose che vanno storte all’interno della prigione. Guarda le immagini nella galleria qui sotto:

1 di 4

Cosa significano queste immagini per la quarta stagione di Mayor of Kingstown

Come dimostrano le immagini della quarta stagione, molti dei morti della terza stagione avranno un seguito, anche se non necessariamente senza intoppi per Mike. Per cominciare, il nuovo personaggio di Falco, la direttrice della prigione, sembra partire con il piede sbagliato con Mike, dato che prende il posto di Kareem dopo che questi è stato pugnalato e ucciso dai detenuti.

James, nel frattempo, sembra prendere il posto della mafia russa dopo che Mike si è finalmente sbarazzato di loro e ha ucciso Milo nel finale della terza stagione con il suo personaggio Frank Moses. Come James ha anticipato a ScreenRant, Moses “lavorerà con e contro Mike” nel suo tentativo di affermare il proprio potere nella zona.

Un’altra delle anticipazioni più importanti delle immagini della quarta stagione di Mayor of Kingstown è il periodo di detenzione di Kyle. La terza stagione si è conclusa con il suo arresto dopo aver sparato a Robert, con Mike che non è riuscito a convincere Evelyn, interpretata da Necar Zadegan, a concedergli clemenza. Considerando la sua tristezza nel finale della terza stagione, sembra probabile che Mike avrà più di una visita emotiva con il fratello minore.

Le immagini suggeriscono anche che Mike non è l’unico a sperare di liberare Kyle, come dimostra l’immagine di Evelyn che incontra Ferguson, interpretato da Hugh Dillon. Essendo un personaggio notevolmente più testardo, è possibile che Ferguson adotti un approccio meno diplomatico di Mike nel tentativo di riabilitare il nome del fratello minore dei McClusky.