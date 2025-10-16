Il Signore degli Anelli: il cast originale annuncia un grande evento per il 25° anniversario

Il 25° anniversario de Il Signore degli Anelli: La compagnia dell’anello si avvicina e, per festeggiarlo, il cast originale si riunirà per un grande evento. La compagnia dell’anello, uscito nel 2001, ha presentato Elijah Wood nei panni di Frodo, Sean Astin in quelli di Sam, Billy Boyd in quelli di Pippin e Dominic Monaghan in quelli di Merry: quattro Hobbit che lasciano la Contea per intraprendere un’avventura indimenticabile.

Ora, FAN EXPO HQ ha annunciato ufficialmente An Evening With the Hobbits: In Celebration of 25 Years, un tour nordamericano in 11 città che vedrà protagonisti le star de Il Signore degli Anelli Elijah Wood, Sean Astin, Billy Boyd e Dominic Monaghan nel 2026.

Il tour inizierà alla FAN EXPO di New Orleans il 10 gennaio 2026 e toccherà città come Portland, Orlando, Calgary, Boston, Chicago e Toronto, prima di concludersi a Dallas il 12 settembre 2026.

L’evento vedrà i quattro attori condividere storie dietro le quinte, momenti divertenti sul palco e ricordi sinceri del periodo trascorso durante le riprese de Il Signore degli Anelli. Di seguito è riportato l’elenco completo delle città e delle date di An Evening With the Hobbits: In Celebration of 25 Years:

FAN EXPO New Orleans (9-11 gennaio 2026): sabato 10 gennaio alle 19:30 CT

FAN EXPO Portland (16-18 gennaio 2026): sabato 17 gennaio alle 19:30 PT

FAN EXPO Vancouver (14-16 febbraio 2026): da definire

MEGACON Orlando (19-22 marzo 2026): sabato 21 marzo alle 19:30 ET

Calgary Comics & Entertainment Expo (23-26 aprile 2026): sabato 25 aprile alle 19:30 MT

FAN EXPO Denver (28-31 maggio 2026): da definire

FAN EXPO Philadelphia (29-31 maggio 2026): da definire

FAN EXPO Boston (7-9 agosto 2026): sabato 8 agosto alle 19:30 ET

FAN EXPO Chicago (14-16 agosto 2026): sabato 15 agosto alle 19:30 CT

FAN EXPO Canada (27-30 agosto 2026): sabato 29 agosto alle 19:30 ET

FAN EXPO Dallas (11-13 settembre 2026): sabato 12 settembre alle 19:30 CT

I biglietti saranno disponibili a partire dal 22 ottobre alle 10:00 ora locale presso la biglietteria di ciascun evento, con ingresso alla corrispondente convention FAN EXPO. Saranno inoltre offerti pacchetti VIP che includono opportunità esclusive di scattare foto, ottenere autografi e acquistare oggetti da collezione in edizione limitata. Gli organizzatori hanno anche accennato al fatto che sono in programma ulteriori eventi a tema Il Signore degli Anelli. Visitate fanexpohq.com per tutti i dettagli sull’evento e gli ultimi aggiornamenti.

In vista del 25° anniversario de La compagnia dell’anello, Elijah Wood ha osservato che, a distanza di due decenni e mezzo, l’influenza de Il Signore degli Anelli rimane più forte che mai:

Festeggiare questo traguardo, un quarto di secolo, sembra quasi astratto. Sembra ancora che i film siano davvero presenti. Il fatto che stiamo trascorrendo questo tempo con i fan e facendo spettacoli come questo, lo mantiene così fresco per noi. È una parte così importante e continua della nostra vita.

Anche il vicepresidente di FAN EXPO HQ, Andrew Moyes, ha condiviso la seguente dichiarazione:

FAN EXPO punta a creare esperienze indimenticabili, e An Evening with the Hobbits sarà proprio questo. I fan sono entusiasti ogni volta che ospitiamo questi signori individualmente, ma insieme l’energia è elettrizzante. I loro personaggi sono amati, la loro amicizia è indelebile e la gioia che portano al pubblico è impareggiabile. Non vediamo l’ora di presentare questa speciale celebrazione dell’anniversario nel 2026.