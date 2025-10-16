Jim Carrey sarà protagonista dell’adattamento de I pronipoti (The Jetsons) per la Warner Bros

Jim Carrey potrebbe dirigersi verso il futuro, dato che l’attore è in trattative per recitare in un film live-action della classica serie di cartoni animati The Jetsons. Questo sarebbe il primo ruolo da protagonista – e il primo ruolo in un film al di fuori della Sonic the Hedgehog franchise – per Carrey dal suo annuncio di ritiro nel 2022.

Secondo quanto riportato il 15 ottobre, Carrey sarebbe in trattative per interpretare presumibilmente George Jetson, il patriarca della famiglia futuristica al centro della classica serie animata degli anni ’60. È stato anche annunciato che Colin Trevorrow, che ha diretto i primi tre film di Jurassic World, è in trattative per dirigere The Jetsons, che sarà prodotto dalla Warner Bros.

Al momento non sono disponibili dettagli sulla trama, ma Trevorrow e Joe Epstein sono anche in trattative per scrivere la sceneggiatura, che molto probabilmente fornirà una nuova visione della famiglia protagonista mentre vive la sua vita nell’anno 2062.

The Jetsons era un cartone animato della Hanna-Barbera, lo stesso studio di animazione che ha creato The Flintstones, Yogi Bear, Scooby-Doo, Dexter’s Laboratorye The Powerpuff Girls. Oltre a George Jetson, la famiglia protagonista comprendeva suo figlio Elroy, sua figlia Judy e sua moglie Jane. Il cast originale della serie comprendeva George O’Hanlon, Penny Singleton, Daws Butler e Janet Waldo.

La serie originale è stata trasmessa per 75 episodi, ma nel corso degli anni ci sono stati diversi seguiti, tra cui un crossover tra I pronipoti e I Flintstones, oltre a un film d’animazione del 1990, I pronipoti: Il film.

Un precedente tentativo di realizzare un film live-action Jetsons di Adam Shankman non è mai andato a buon fine. Ci sono stati anche tentativi più recenti di realizzare film in CGI o animati basati sul classico cartone animato, tra cui uno di Robert Rodriguez e un altro del regista di Sausage Party Conrad Vernon.

Mentre Carrey ha anticipato che avrebbe smesso di recitare nel 2022 durante la promozione di Sonic the Hedgehog 2, due anni dopo è tornato a interpretare il ruolo del Dr. Robotnik nell’adattamento del videogioco Sonic the Hedgehog 3 del 2024. Tuttavia, The Jetsons segnerà il primo ruolo di Carrey in un film nonSonic dal 2016.

Carrey, ovviamente, ha all’attivo una miriade di interpretazioni degne di nota nel corso della sua carriera. Dal suo successo nel 1994 con la tripletta di Ace Ventura – L’acchiappanimali, Scemo & più scemo e The Mask (recentemente un successo in streaming su Netflix) alle acclamate interpretazioni drammatiche in The Truman Show e Se mi lasci ti cancello, l’attore è stato una delle più grandi star del cinema degli ultimi 30 anni.

La Warner Bros. non ha confermato la realizzazione di un film live-action sui Jetsons né il potenziale coinvolgimento di Carrey al momento della stesura di questo articolo.

In copertina: L’attore Jim Carrey arriva alla prima di Los Angeles del film “Sonic The Hedgehog 2” – Foto di Image Press Agency via DepositPhotos.com