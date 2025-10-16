Daniel Day-Lewis si difende dalle critiche sul metodo di recitazione: «La gente capisce poco o niente»

Daniel Day-Lewis respinge le idee sbagliate sul metodo di recitazione, affermando che gran parte delle critiche proviene da persone che semplicemente non lo capiscono. Day-Lewis ha vinto tre Oscar per Il mio piede sinistro (1989), Il petroliere (2007) e Lincoln (2012) ed è noto per il suo approccio profondamente immersivo, che prevede di rimanere nel personaggio per tutta la durata della produzione.

Sebbene il suo impegno abbia chiaramente dato i suoi frutti, negli ultimi anni il Metodo ha ricevuto crescenti critiche da parte di coloro che lo considerano malsano o eccessivamente estremo. Durante un’ampia discussione al BFI London Film Festival (tramite Variety), Daniel Day-Lewis ha contestato queste idee dopo che un membro del pubblico gli ha chiesto del suo approccio alla recitazione, dicendo:

Tutti i commenti degli ultimi anni sul Metodo di recitazione provengono invariabilmente da persone che hanno poca o nessuna comprensione di ciò che esso comporta realmente. È quasi come se fosse una scienza speciosa quella in cui siamo coinvolti, o una setta. Ma è solo un modo per liberarsi, in modo che la spontaneità, quando si lavora con i colleghi davanti alla telecamera, sia libera di rispondere in qualsiasi modo si senta in quel momento.

Day-Lewis ha inoltre chiarito che praticare il metodo di recitazione non implica che “si sia isolati dall’esperienza” della propria vita reale. Significa invece che “si è immersi in un’esperienza autonoma”. Day-Lewis è recentemente tornato alla recitazione dopo una pausa di otto anni con Anemone, che ha co-sceneggiato con suo figlio, Ronan Day-Lewis, al suo debutto come regista.

Il film segna il suo primo ruolo dopo la sua sesta nomination all’Oscar per Il filo nascosto (2017) di Paul Thomas Anderson, dopo il quale aveva annunciato il suo ritiro. Durante la discussione, Day-Lewis ha anche ricordato My Left Foot, un film che si è rivelato un punto di svolta sia nella sua carriera che nel suo approccio alla recitazione. Nel film ha interpretato il famoso scrittore e pittore irlandese Christy Brown, affetto da paralisi cerebrale e in grado di lavorare solo con il piede sinistro.

Day-Lewis ha spiegato che My Left Foote il lungo periodo di preparazione che ha avuto a disposizione mentre si definivano i finanziamenti del film sono stati ciò che ha davvero plasmato il suo metodo di recitazione. Durante quel periodo si è immerso completamente nel mondo del personaggio, imparando a muoversi su una sedia a rotelle e esercitandosi a scrivere e dipingere esclusivamente con il piede sinistro:

Poiché quando ho firmato il contratto non c’erano soldi, mi sono trasferito a Dublino con un pugno di mosche in mano. E avevo tutto il tempo del mondo. Ho iniziato a lavorare con queste persone meravigliose, avevo una casetta, i miei colori, la mia sedia a rotelle e tutto ciò di cui avevo bisogno. Credo di aver avuto un paio di mesi prima che riuscissimo finalmente a racimolare abbastanza soldi per girare le prime scene e ho pensato: non smetterò mai di lavorare in questo modo.

Spiegando perché si dedica così intensamente alla ricerca dei suoi ruoli, Daniel Day-Lewis ha osservato: “Senti, è molto facile descrivere quello che faccio come se fossi fuori di testa. Molte persone sono state felici di farlo, ma per me ha senso… Hai l’obbligo di cercare di capire, per quanto umanamente possibile, cosa si prova a vivere quell’esperienza”.