Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello: dal cast agli Oscar, tutte le curiosità sul film

Considerato un punto di riferimento imprescindibile nel cinema fantasy e nella storia degli effetti speciali cinematografici, Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello è il primo film dedicato alla celeberrima opera di J. R. R. Tolkien, pubblicata per la prima volta nel 1954. Diretto nel 2001 da Peter Jackson, il film si è affermato come uno dei maggiori successi del suo anno, andando incontro ad un grande favore di critica e pubblico. Raccontando dell’epica battaglia tra Bene e Male, il film porta per la prima volta sul grande schermo una serie di personaggi e ambienti fino a quel momento potuti soltanto immaginare. Un mondo incredibilmente vasto, ricco di così tanta magia e meraviglia che ancora oggi non manca di incantare spettatori di ogni età.

Per decenni Hollywood aveva tentato di realizzare una trasposizione dell’epica storia di Tolkien, senza però mai riuscirvi davvero. L’autore, infatti, pur non essendo contrario ad un adattamento cinematografico, era estremamente esigente e desiderava che il suo racconto venissi rispettato quanto più possibile. Dopo innumerevoli tentativi andati a vuoto, sarà Jackson ad interessarsi al progetto. Grande fan del romanzo, egli ha così iniziato a sviluppare il progetto negli anni Novanta, ottenendo poi che questo venisse prodotto dalla New Line Cinema. Girato nelle meravigliose terre della Nuova Zelanda, il film si avvalse di ricostruzioni scenografiche senza precedenti, costumi curati al dettagli e delle più innovative tecnologie per gli effetti speciali.

Powered by

Oggi indicato come uno dei migliori film di tutti i tempi, Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anellosi affermò da subito come un grandissimo successo. Il titolo arrivò infatti a guadagnare ben 887 milioni di dollari. È così divenuto il secondo maggior incasso dell’anno dopo Harry Potter e la Pietra Filosofale. Sono numerose le curiosità da scoprire riguardo a tale immensa opera, e proseguendo qui nella lettura sarà possibile approfondire le principali tra queste. Infine, si elencheranno anche le piattaforme contenenti tale titolo nel proprio catalogo per una comoda visione casalinga.

La trama di Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello

La storia si apre nella Terra di Mezzo, luogo incantato dove regnano pacificamente umani, nani, elfi ed hobbit. Un’oscura minaccia va però concretizzandosi sempre di più, mettendo a rischio gli equilibri vigenti. Il malvagio Sauron sembra infatti essere tornato dopo decenni di silenzio con lo scopo di recuperare l’Unico Anello, con il quale può dominare incontrastato. Tale prezioso oggetto si trova, inaspettatamente, tra le mani dell’hobbit Frodo. Questi è raggiunto e istruito dal potente stregone Gandalf, il quale propone al giovane di intraprendere un’incredibile avventura nel tentativo di salvare la loro realtà.

Per fermare Sauron, infatti, l’Anello deve essere gettato nella bocca del vulcano su Monte Fato, un luogo remoto e costellato di pericoli. Desideroso di dimostrare il proprio valore e coraggio, Frodo decide di partire insieme al fido Sam, e finirà per trovare preziosi alleati nel misterioso Aragorn, nell’elfo arciere Legolas e dal nano Gimli. La Compagnia dovrà però imbattersi in pericoli inimmaginabili e affrontare quello che è solo l’inizio di un lungo viaggio. In tutto ciò, Sauron forgia un imponente esercito, avvalendosi anche di inaspettati alleati un tempo rappresentanti del Bene. Più passa il tempo più egli diventa forte, e ciò si riflette nella Terra di Mezzo, che diventa sempre più un luogo tetro e inospitale.

Il cast del film

Per dar vita ai principali personaggi del film, Jackson ha condotto numerose ricerche, assicurandosi la partecipazione degli interpreti più adatti a tale avventura. A vestire i panni di Frodo Baggins vi è l’attore Elijah Wood. Questi era un grande fan del romanzo, e decide di candidarsi al ruolo inviando un video provino in cui leggeva alcune righe del romanzo. Jackson lo ritenne perfetto, ed egli divenne il primo attore assunto. Gandalf il Grigio è invece interpretato da Ian McKellen. L’attore raccontò in seguito di aver particolarmente amato il personaggio, per il quale si ispirò al modo di parlare di Tolkien. Per tale ruolo era originariamente stato considerato l’attore Sean Connery, il quale però rifiutò dichiarando di non aver capito la storia. Nel film è poi presente l’attore Sean Astin nei panni dell’hobbit Samvise Gamgee, inseparabile amico di Frodo.

Viggo Mortensen è invece il volto di Aragorn. Questi non fu la prima scelta del regista, ma dopo aver dimostrato le proprie capacità fisiche ed essersi distinto nei provini, ottenne la parte. A convincerlo a presentarsi per il personaggio fu suo figlio, grande amante dell’opera di Tolkien. Sean Bean è l’interprete di Boromir, personaggio per il quale si era candidato anche l’attore Bruce Willis. L’attore Orlando Bloom è l’elfo Legolas. Bloom, in realtà, si era proposto per il ruolo di Faramir, ma Jackson lo ritenne più adatto per il biondo arciere, tra i personaggi principali della trilogia. Ad interpretare il nano Gimli è invece l’attore John Rhys-Davies, il quale fu costretto a portare sul volto un pesante trucco prostetico.

Il celebre Christopher Lee è invece il volto di Saruman il Bianco. L’attore era da sempre un noto fan dell’opera di Tolkien, tanto da averlo persino incontrato una volta. Lee si era inizialmente proposto per la parte di Gandalf, ma poiché venne giudicato troppo anziano ottenne invece quella di Saruman, da lui altrettanto apprezzata. Hugo Weaving è invece Elrond, signore di Gran Burrone e tra i più potenti Elfi della Terra di Mezzo. La premio Oscar Cate Blanchett è Galandriel, Dama di Lorien, mentre Liv Tyler interpreta Arwen, Elfa figlia di Elrond. L’attore Ian Holm è invece presente nei panni di Bilbo Baggins. L’attore aveva già preso parte ad un progetto legato all’opera di Tolkien, avendo doppiato Frodo in una versione animata del 1981. Infine, Andy Serkis è presente tramite motion capture nei panni del maligno Gollum.

Altre curiosità sul film

Il budget del film

Il film è stato realizzato con un budget di appena 93 milioni di dollari, oggi considerata come una cifra molto bassa considerando la tipologia di film che è Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello. Questa cifra, a cui bisogna comunque aggiungere i costi del marketing per la promozione del film, ha permesso al film di andare facilmente incontro ad un grande successo. Al box office il film ha infatti ad oggi incassato ben 887.4 milioni di dollari a livello globale, una cifra che ha quindi permesso alla New Line Cinema, lo studio di produzione del film, di ottenere un grande profitto.

La durata della versione estesa film

Dopo una prima edizione per il mercato dell’home video, nel 2002 è stata realizzata una seconda edizione in DVD e VHS nota come la versione estesa del film, che consta di trenta minuti in più rispetto a quella cinematografica. Nel 2011, invece, è stata realizzata la versione estesa in Blu-ray, che ebbene non contenga scene inedite, dura venti minuti in più rispetto all’edizione estesa in DVD. Essa, infatti, include nei titoli di coda anche i nomi di tutti membri dei più noti fan club internazionali dedicati alla Terra di Mezzo che hanno partecipato al progetto di diventare “produttori associati accreditati” per la pubblicazione dell’edizione estesa in Blu-ray della trilogia.

Tra le scene invece eliminate dal montaggio cinematografico e presenti invece nelle versioni estese si ritrovano Isildur che, nel prologo, indossa l’Anello, diventando così invisibile, e si tuffa nell’Anduin, ma l’Anello gli scivola dal dito e viene, quindi, ucciso dagli orchi; Frodo e Sam che, dopo la partenza, incontrano gli elfi dei boschi che partono verso le Terre Immortali; Boromir che, durante il Consiglio di Elrond, parla del suo sogno e tenta di prendere l’Anello, ma Gandalf lo ammonisce ripetendogli le incisioni sull’Unico Anello nella lingua di Mordor; e il combattimento con gli Uruk-hai che porterà Boromir alla morte e la Compagnia allo scioglimento, che è qui molto più lungo e violento.

Gli Oscar vinti

Il film ha vinto un totale di 4 Oscar su 13 nomination. Era infatti candidato come Miglior film, Miglior regista, Miglior attore non protagonista Ian McKellen, Miglior sceneggiatura non originale, Miglior scenografia, Migliori costumi, Miglior montaggio, Miglior sonoro, Miglior canzone originale (May it Be di Enya). I premi vinti sono invece stati quelli per Miglior fotografia, Migliori trucco e acconciatura, Migliori effetti speciali e Miglior colonna sonora originale.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming

È a possibile fruire di Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Il film è infatti disponibile nel catalogo di Now, Tim Vision, Prime Video e Netflix. Per vederlo, basterà sottoscrivere un abbonamento generale o noleggiare il singolo film. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film sarà inoltre trasmesso in televisione il giorno martedì 24 dicembre alle ore 21:15 sul canale 20 Mediaset.