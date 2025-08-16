Io sono nessuno: Bob Odenkirk ha idee per altri due sequel

Bob Odenkirk, protagonista di Io sono nessuno 2 (qui la nostra recensione), ha anticipato alcune idee per ulteriori sequel dopo questo nuovo capitolo attualmente al cinema. In esso, Odenkirk riprende il ruolo di Hutch Mansell che cerca di ripagare il proprio debito dopo aver distrutto una banca russa, mentre lotta per conciliare la vita familiare.

La serie è diventata un punto di riferimento nel genere d’azione, grazie al suo mix di umorismo nero, scene di combattimento crude e l’eroismo improbabile di Hutch, interpretato da Odenkirk. L’umorismo alla John Wick lo rende un’aggiunta perfetta al genere, come dimostra il punteggio di Rotten Tomatoes dell’81% ottenuto da Io sono nessuno 2 al suo debutto, lasciando molti a chiedersi se ci saranno altri sequel. Ora, in un’intervista con ScreenRant, Bob Odenkirk ha dunque affrontato la questione se ci saranno degli Io sono nessuno 3 e 4.

L’attore ha rivelato: “ho alcune idee per un terzo e un quarto film. Adoro questo viaggio di una famiglia, le tensioni comuni che si percepiscono e il modo in cui tutto questo si trasforma in una visione grandiosa. È un’esplosione operistica e cinematografica, ma allo stesso tempo si segue il tema del rapporto tra padri e figli e delle persone che cercano di controllare la propria rabbia ma finiscono per perdere il controllo. È qualcosa che si può seguire attraverso i diversi capitoli della vita di una famiglia. Ma vedremo!”

Cosa significa questo per il franchise di Io sono nessuno

Il finale di Io sono nessuno ha preparato il terreno per Io sono nessuno 2, permettendo a Hutch di liberarsi dall’interrogatorio dopo una misteriosa telefonata, oltre a stuzzicare l’interesse per un’avventura con Harry e David armati di pistole, presumibilmente oltre confine. Tuttavia, il sequel non ha affrontato in dettaglio nessuno di questi punti della trama, lasciando il pubblico ancora un po’ all’oscuro. Ci sono dunque molte potenziali trame che altri due film potrebbero esplorare, e l’entusiasmo di Odenkirk per i futuri capitoli è molto promettente.

Io sono nessuno 2 non ha però una scena post-crediti come il suo predecessore, quindi al momento non c’è alcun accenno a un terzo film. Tuttavia, i suoi commenti e l’attuale accoglienza positiva del film suggeriscono che potrebbero esserci futuri capitoli per continuare il franchise. Tutto dipenderà probabilmente dagli incassi di questo primo sequel, che se avrà il giusto riscontro economico potrebbe spingere i produttori a dare il via libera per ulteriori seguiti.