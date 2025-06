James Bond: ecco quali registi sarebbero in lizza per dirigere il prossimo film

Un nuovo aggiornamento sul prossimo James Bond rivela che diversi registi di grande fama sono in lizza per dirigere il film, che sarà il primo prodotto da Amazon MGM. Il percorso di sviluppo, come noto, è stato tumultuoso e alla fine ha portato i produttori di lunga data Barbara Broccoli e Michael G. Wilson a cedere il pieno controllo creativo ad Amazon. Il franchise, che ha incassato oltre 7 miliardi di dollari al botteghino con 25 film, è un affare enorme per loro, e quattro anni dopo No Time To Die, le cose sembrano finalmente andare avanti.

Secondo Matthew Belloni di Puck, in risposta a una domanda su chi dirigerà Bond 26, ci sono cinque nomi in lizza che hanno presentato o presenteranno la loro visione di 007. In particolare, la lista include il regista di Dune Denis Villeneuve, insieme a Edward Berger (Conclave), Edgar Wright (Baby Driver), Jonathan Nolan (Fallout) e Paul King (Wonka). Nel frattempo, Alfonso Cuarón, che in precedenza era stato indicato come favorito, sembra essersi ritirato dalla corsa.

“Gli incontri stanno avvenendo proprio in questo momento. Nei quasi tre mesi trascorsi da quando ho riportato per la prima volta che David Heyman e Amy Pascal sarebbero stati i produttori principali di Bond, i due hanno organizzato incontri con diversi registi in lizza per realizzare il primo importantissimo film dell’era post-Broccoli. Edward Berger ha già presentato la sua idea, secondo due fonti informate. Denis Villeneuve è pronto a presentare la sua proposta, così come Edgar Wright, Jonathan Nolan e Paul King, che ha un lungo rapporto con Heyman”.

“Alfonso Cuarón, che ha anche lui un forte legame con Heyman e ha parlato di realizzare un film di Bond, recentemente si è ritirato dalla selezione, secondo le stesse fonti”, si aggiunge. Il rapporto include anche un aggiornamento sulla tempistica dello sviluppo e della produzione di Bond 26, con l’intenzione di scegliere un regista prima di passare alla sceneggiatura e al casting. Sono già passati quattro anni dall’ultimo episodio, ma le cose dovrebbero accelerare presto:

“Il nuovo gruppo di esperti di Amazon – Heyman, Pascal e i dirigenti Mike Hopkins e Courtenay Valenti – ha in programma di scegliere il regista quest’estate, poi scrivere la sceneggiatura e infine scegliere il prossimo Bond. Ovviamente, le opinioni dei produttori su 007 e su chi potrebbe interpretarlo verranno discusse durante le riunioni, la maggior parte delle quali si terrà a casa di Heyman a Londra”.

Cosa aspettarsi dal prossimo James Bond

Dopo diversi anni senza grandi progressi e il grande cambiamento nel controllo creativo che ha lasciato la famiglia Broccoli dopo oltre 60 anni, la notizia è un passo incoraggiante per il prossimo James Bond. La maggior parte dei nomi citati sarebbero da considerarsi abbastanza sicuri, ma comunque entusiasmanti: registi che hanno dimostrato di saper lavorare su grandi progetti cinematografici, realizzare ottimi film e grandi successi, ma che allo stesso tempo hanno saputo lasciare il proprio segno.

Ciò suggerisce anche che, sebbene Amazon MGM abbia ora il controllo creativo, la visione sarà guidata da chiunque otterrà l’incarico, con il regista che sarà scelto prima della stesura della sceneggiatura. Da tempo si discute anche su chi sarà il prossimo James Bond, con attori come Aaron Taylor-Johnson, Theo James e Henry Cavill perennemente collegati al ruolo. Sembrerebbe che qualsiasi decisione sul casting sia ancora lontana, il che dovrebbe significare che il progetto potrà essere adattato meglio all’attore che il regista finale sceglierà.