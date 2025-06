28 anni dopo: il finale spiegato dallo sceneggiatore del film, nuovi dettagli sui prossimi capitoli

I registi Danny Boyle e Alex Garland analizzano il finale di 28 anni dopo (qui la nostra recensione), cosa significa per i sequel previsti e quanto del Jim di Cillian Murphy vedremo nel resto della trilogia. Il film si conclude con l’introduzione di Jimmy Crystal (Jack O’Connell), un leader di una setta che sembra pronto a prendere sotto la sua ala protettrice Spike di Alfie Williams.

Incontriamo Jimmy da bambino nella scena iniziale del film, e l’implicazione sembra essere che sarà una figura chiave in questa nuova trilogia. Sebbene sia ancora troppo presto per dire come sarà, molti fan stanno già ipotizzando che toccherà al Jim di Cillian Murphy fermare la sua apparente furia omicida.

Nia DaCosta ha diretto il capitolo centrale, già girato, 28 Years Later: The Bone Temple. Parlando con Variety (tramite FearHQ.com) del ruolo di Murphy, star di 28 Giorni Dopo, Danny Boyle ha confermato che Jimmy sarà una figura chiave nel sequel di DaCosta.

“È produttore esecutivo di questo film e ci ha supportato enormemente. Appare brevemente nel film di Nia”, ha confermato la regista. “Non credo che questo riveli troppo, e il nostro piano è che sarà un personaggio fondamentale nel terzo film, proprio come il personaggio di Jack O’Connell, che si vede brevemente alla fine del primo film, è un personaggio fondamentale insieme a Ralph Fiennes nel prossimo.”

Alla domanda su cosa abbia ispirato Jimmy, lo scrittore Alex Garland ha risposto: “La sua provenienza è in un certo senso la stessa da cui proviene l’intero film, ovvero questo film – e in un certo senso l’intera trilogia, se mai riusciremo a farla diventare una trilogia – riguarda in parte il modo in cui guardiamo al passato in modo regressivo”.

“Molto semplicemente, io e Danny siamo cresciuti in un’epoca in cui tutto, per certi aspetti, era incentrato sul guardare avanti, e attualmente, negli ultimi 10 o 15 anni, viviamo in un’epoca che si concentra molto sul guardare al passato. Ciò di cui il film si preoccupa, in un certo senso, è il modo in cui, quando guardiamo indietro, c’è amnesia e c’è la tendenza a scegliere solo ciò che è meglio. Inoltre, ci sono cose che vengono ricordate male”. “Il film, se si guardano i singoli personaggi, ma anche la comunità che vi è rappresentata e gli elementi relativi alla comunicazione e alla costruzione del mondo, è un miscuglio di queste cose: cose dimenticate, cose selezionate con cura e cose ricordate male. Sono mescolate insieme, il che porta con sé una sorta di commento”, ha concluso.

Sembra che Jimmy possa essere una versione distorta di ciò che ricorda del passato prima che il virus della rabbia devastasse il Regno Unito. Questo promette di renderlo un personaggio affascinante, e DaCosta ha chiaramente grandi progetti per il suo sequel (anche un po’ di Ralph Fiennes non è una brutta cosa).

Oltre a questo, Garland è meno sicuro del terzo capitolo, ancora da confermare. “La sceneggiatura non è ancora scritta”, ha confermato. “È strano: c’è una storia, c’è un piano, c’è una struttura. Questi tre film sono per certi versi distinti l’uno dall’altro, per altri interconnessi, perché ci sono personaggi che hanno un filo conduttore comune, sebbene siano anche storie essenzialmente separate.”

“Penso che, avendo scritto il primo, per molti versi non sapessi a quel punto come sarebbe stato il film, perché c’è ancora tutta una serie di scoperte da fare. Lo stesso vale anche per il secondo film”, ha spiegato Garland. “Quindi dovevo capire qualcosa su cosa Ralph Fiennes avrebbe creato con Danny, per potermi basare su quello. Quindi, in breve: ho l’idea, ho il piano, ma non c’è una sceneggiatura.”

Sebbene sia difficile immaginare che la Sony Pictures non vada avanti con il terzo capitolo di Boyle e Garland, è probabile che ciò accada dipenderà dal successo al botteghino di 28 anni dopo e 28 Years Later: The Bone Temple.