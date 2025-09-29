HomeCinema News2025

James Gunn fornisce aggiornamenti sulla data di uscita del film Batman della DCU

Di Redazione

-

James Gunn 2025
James Gunn partecipa all'evento dedicato ai fan di Superman al Cineworld Leicester Square il 2 luglio 2025 a Londra, Inghilterra. — Foto di fredduval via DepositPhotos.com

Il film The Brave and The Bold riceve un importante aggiornamento sulla sua data di uscita nell’universo DC da parte di James Gunn. Bruce Wayne è uno dei tanti eroi che avranno il loro spazio nel capitolo 1 della DCU: “Gods and Monsters”, poiché è in lavorazione un reboot dell’amato supereroe.

Il progetto è in lavorazione da quando è stato annunciato nel gennaio 2023, poiché si concentrerà su una versione consolidata del Cavaliere Oscuro nella nuova serie di fumetti di Gunn. Tuttavia, molti si chiedono quando il film uscirà effettivamente nelle sale.

Quando un utente ha chiesto a Gunn su Threads: “Si dice che Batman the Brave and the Bold potrebbe uscire intorno al 2030-2031, stai pensando a una data di uscita così lontana?”, il co-CEO della DC Studios ha chiarito la situazione con il seguente aggiornamento:

Senza girarci intorno, il regista di Superman ha risposto “No”, poiché non ci sono state notizie sulla data di uscita del film. Al momento, la storia DC è ancora in fase di elaborazione da parte di uno sceneggiatore, anche se non si sa chi stia scrivendo la sceneggiatura, con il regista Andy Muschietti al timone.

Cosa significa l’aggiornamento di James Gunn su Batman

The Brave and the Bold

Molti hanno ipotizzato che, dato che l’universo di Batman, che tornerà nell’ottobre 2027, continuerà, la DC Studios dovrà in qualche modo aspettare con il suo reboot del Cavaliere Oscuro. Tuttavia, anche se è probabile che i due film non usciranno nello stesso anno solare, ciò non significa che dovranno aspettare fino al 2030-2031.

Con due attori che interpretano Batman dal vivo contemporaneamente, la versione della DCU potrebbe ancora essere prevista per il 2028, dato che non è ancora stato programmato nulla per quell’anno. Tutto dipende da come verrà scritto il copione, poiché nessun progetto della DC Studios va avanti finché non è stato finalizzato.

Anche nei recenti aggiornamenti sui film della DCU relativi al progetto, è già stato accennato che alcuni dei piani iniziali per la storia sono in fase di rielaborazione. Ma se la visione del film venisse completata entro i prossimi due mesi, ciò potrebbe preparare il terreno per una potenziale uscita nel 2028, con le riprese nel 2027.

