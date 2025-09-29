HomeSerie TvNews

The Walking Dead: Daryl Dixon – Stagione 3, Episodio 5, Trailer: Daryl intraprende una missione di salvataggio in solitaria

The Walking Dead: Daryl Dixon - Stagione 3, Episodio 5

Il trailer di The Walking Dead: Daryl Dixon stagione 3, episodio 5 ha anticipato che Daryl intraprenderà una missione in solitaria attraverso la Spagna, mentre il viaggio suo e di Carol evolve. Daryl Dixon – stagione 3: recentemente abbiamo visto la coppia aiutare a respingere un attacco dei Los primitivos, un nuovo gruppo caotico. Da allora sono partiti con Antonio alla ricerca di Roberto, fuggito per salvare Justina.

Ora, AMC ha pubblicato un nuovo trailer della stagione 3, episodio 5 di Daryl Dixon, confermando che il trio troverà Roberto. Tuttavia, sembra che Carol e Antonio lo riporteranno a Solaz del Mar, mentre Daryl seguirà un convoglio fino a Barcellona alla ricerca di Justina. Il trailer mostra inseguimenti in moto e un treno cisterna trainato dai Walkers.

Guarda il trailer completo qui sotto:

Cosa significa il nuovo trailer di Daryl Dixon per la stagione 3, episodio 5

I personaggi di Daryl Dixon stanno iniziando a raggiungere un punto di rottura, con Roberto che mette a rischio l’accordo tra Solaz del Mar ed El Alcázar a causa del suo tentativo di salvare Justina. Daryl e Carol sono ora intrappolati nel mezzo, nonostante i dubbi del primo sull’aiutare gli altri. È una missione che, secondo lui, potrebbe ostacolare il loro tentativo di tornare a casa.

Tuttavia, come indica il trailer, la sua prossima missione sarà da svolgere da solo. Ciò implica che potrebbe esserci un cambiamento di opinione, soprattutto quando si renderà conto di quanto sia grave la situazione per il nuovo gruppo che incontra. La loro disperata ricerca di acqua e le persone che si trovano lì potrebbero essere ciò che lo spinge ad aiutarli.

Ci sono anche molte scene d’azione promettenti in serbo, dato che Daryl cerca di aiutare queste persone attaccando l’autocisterna guidata dai Walker. Resta da vedere come andrà a finire la sua missione, ma con emozionanti inseguimenti in moto e un audace tentativo di salvare un nuovo gruppo, sembra che questo potrebbe essere l’episodio più emozionante della terza stagione di Daryl Dixon finora.

