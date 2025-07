DCU Capitolo Uno – Dei e Mostri: tutti i film e le serie TV del nuovo universo DC

2 DC Universe Capitolo Uno: Tutti i film di Gods And Monsters

Come confermato da James Gunn nel suo primo annuncio ufficiale, il primo capitolo della DCU include più dei dodici progetti già rivelati: sei film per il cinema e sei serie TV, tutti parte di un piano decennale accuratamente pianificato per il franchise. Tuttavia, lo studio si asterrà dall’annunciare tutti i titoli in fase di sviluppo, poiché alcuni di essi potrebbero contenere spoiler sulla prima parte di “Gods and Monsters”. A differenza del DCEU, il DCU include anche progetti animati, che si svolgono nella stessa continuity dei titoli live-action.

Superman

Diretto da James Gunn, con David Corenswet, in uscita nel 2025

Superman è il primo film live-action della DCU, la cui uscita è prevista per l’11 luglio 2025. Scritto e diretto da James Gunn, Superman segue Clark Kent nei suoi primi anni da Superman in un mondo già popolato da metaumani. Dopo nove anni di Henry Cavill nei panni dell’Uomo d’Acciaio nel DCEU, David Corenswet è stato scelto per interpretare Superman nel DCU, con Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane e Nicholas Hoult in quello di Lex Luthor. Mentre il cattivo principale di Superman deve ancora essere confermato, The Engineer (un membro dell’Autorità) interpretato da María Gabriela de Faría sembra essere l’antagonista principale del film.

A differenza dei precedenti film dedicati a Superman, Superman di James Gunn presenta diversi supereroi nel cast di supporto, ovvero Isabela Merced nel ruolo di Hawkgirl, Edi Gathegi in quello di Mister Terrific, Nathan Fillion in quello di Guy Gardner e Anthony Carrigan in quello di Metamorpho. Gli aggiornamenti dietro le quinte di James Gunn sulla produzione di Superman sottolineano l’importanza della Fortezza della Solitudine all’interno della storia, e la rivelazione dello stemma ispirato ai fumetti di Superman suggerisce che il film tragga ispirazione dalla trama di Kingdom Come di Alex Ross e Mark Waid, in cui Superman cerca di cambiare la percezione pubblica dei supereroi e dei vigilanti.

Superman è stato annunciato per la prima volta con il titolo Superman: Legacy. Il 2 marzo 2023, la parola “Legacy” è stata eliminata.

Supergirl

Scritto da Ana Nogueira, con Milly Alcock

Supergirl continuerà a sviluppare il mito di Superman nell’universo DC attraverso sua cugina kryptoniana, Kara Zor-El. Ispirato alla trama omonima della DC Comics, Supergirl: si distingue da tutti i precedenti adattamenti live-action della storia di Supergirl per le sue origini uniche. Questa Supergirl rimane su un frammento sopravvissuto di Krypton fino all’adolescenza, quando finalmente viaggia verso la Terra. Nel fumetto Supergirl: Woman of Tomorrow di Tom King, Supergirl inizia un’inaspettata missione per aiutare uno sconosciuto a vendicare la morte del padre, perdendo i suoi poteri lungo il percorso.

È stato confermato che Milly Alcock, star di House of the Dragon, interpreterà Kara Zor-El, alias Supergirl, in Supergirl: Woman of Tomorrow e nei futuri progetti DCU. James Gunn ha anche anticipato l’aggiunta di un animale alla storia, che probabilmente sarà Krypto il Supercane, un membro importante della famiglia di Superman che non ha ancora avuto la possibilità di apparire sullo schermo. Non è stata confermata la partecipazione di David Corenswet nei panni di Superman in Supergirl: Woman of Tomorrow, ma è possibile.

The Brave and the Bold

Diretto da Andy Muschietti, incentrato su Batman e Damian Wayn

The Brave and the Bold è il primo film di Batman nell’universo DC, che segue un esperto Cavaliere Oscuro mentre cerca di conciliare la sua crociata con il suo ruolo di padre. The Brave and the Bold segna la prima apparizione del figlio di Bruce Wayne, Damian Wayne, in un progetto live-action della DC, e forse la prima volta che Robin recita in un film DC dal 1997, Batman & Robin. Considerando il punto della carriera di Batman esplorato in The Brave and the Bold, è possibile che l’intera Bat-Family e la galleria dei nemici di Batman siano già state stabilite all’inizio della storia.

Diretto dal regista di The Flash Andy Muschietti, The Brave and the Bold non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma potrebbe aspettare fino al 2026, quando uscirà The Batman – Part II di Matt Reeves, per presentare il proprio Batman. Allo stesso modo, potrebbe volerci un po’ di tempo prima che venga annunciato il cast principale di The Brave and the Bold, poiché sia Batman che Damian Wayne devono avere l’età giusta quando vengono presentati. James Gunn ha confermato che The Brave and the Bold si ispira alla serie di fumetti Batman di Grant Morrison del 2006, che ha introdotto Damian Wayne nell’universo DC.

Swamp Thing

Diretto da James Mangold, ispirato all’horror

Swamp Thing sottolinea la parte “mostruosa” del capitolo “Gods and Monsters” dell’universo DC. Il tragico personaggio titolare è stato adattato più volte al cinema dal 1982 con Swamp Thing, ma non è mai riuscito ad avere successo né con la critica né al botteghino. Dopo che il tentativo della serie Swamp Thing del 2019 di dare vita al mostro è stato cancellato poco dopo la prima, la DCU di James Gunn è pronta a investire tutto il budget di un film DC nella proprietà. Il regista di Logan, James Mangold, è stato ingaggiato per dirigere il film Swamp Thing della DCU, anche se non è stato ancora confermato nessun membro del cast.Adattamento di Swamp ThingAnnoSwamp Thing (Film)1982Il ritorno di Swamp Thing (Film)1989Swamp Thing (Serie)1990Swamp Thing (Serie)

The Authority

Probabilmente ideato dall’ingegnere che ha debuttato in Superman

The Authority è il primo progetto a squadre annunciato per la DCU. Sebbene non sia famoso come la Justice League, The Authority della DC Comics è un team di eroi di lunga data della DC Comics, composto da potenti antieroi come Jenny Sparks, dotata di poteri elettrici, Apollo, alimentato dall’energia solare, il super soldato Midnighter, il mago The Doctor, l’alato Swift e The Engineer, in grado di piegare il metallo (che fa il suo debutto nella DCU in Superman). Considerando le possibili ispirazioni dei fumetti di Superman, Superman e The Authority sembrano essere i primi due titoli DCU ad avere un importante crossover.

Teen Titans

Scritto da Ana Nogueira, Teen Titans è il secondo film a squadre della DCU

Il film Teen Titans della DCU non era incluso nel primo annuncio di James Gunn sulla line-up della DCU. Il 15 marzo 2024 è stato riportato che un film su Teen Titans è in fase di sviluppo, con la sceneggiatrice di Supergirl: Woman of Tomorrow Ana Nogueira come sceneggiatrice principale. Non sono stati confermati né il regista né il cast. Tuttavia, il fatto che The Brave and the Bold sia incentrato su Batman e Damian Wayne suggerisce che il film Teen Titans non avrà come protagonista il primo Robin di Batman, Dick Grayson. Al suo posto, un Robin più giovane, forse lo stesso Damian, potrebbe guidare i Teen Titans della DCU.