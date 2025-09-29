Winx Club: The Magic is Back – il ritorno delle fate che hanno conquistato il mondo

Ventun anni dopo il debutto televisivo, Winx Club torna sugli schermi di tutto il mondo con una nuova serie che vuole riportare le spettatrici e gli spettatori “là dove tutto è iniziato”. Winx Club: The Magic is Back è il reboot animato prodotto da Rainbow che rilancia il franchise creato da Iginio Straffi, uno dei più grandi successi dell’entertainment italiano. Lanciata nel 2004, la saga ha conquistato milioni di bambini e ragazzi con le avventure di Bloom, Stella, Flora, Musa, Tecna e Aisha, diventando un fenomeno pop globale capace di attraversare generazioni.

La nuova serie celebra l’eredità delle Winx con 26 episodi realizzati in CGI di altissima qualità, uno stile visivo contemporaneo e un cast di personaggi iconici aggiornato. Senza tradire i temi che hanno reso celebre il brand – amicizia, coraggio, solidarietà, scoperta di sé – The Magic is Back punta a incantare una nuova generazione di spettatori e, insieme, a far emozionare i fan di lunga data. Le canzoni originali, oltre quindici, tra cui “Forever Winx” cantata da Virginia Bocelli e la storica sigla “Nel segno di Winx” reinterpretata da Clara, amplificano l’esperienza, accompagnando trasformazioni mozzafiato e ambientazioni spettacolari come Magixia e il regno di Solaria.

Il nuovo capitolo non è soltanto un’operazione nostalgia: affronta temi attuali come identità, libertà di scelta e potere della diversità, inserendoli in storie che parlano anche al pubblico di oggi. Le protagoniste, ognuna con una personalità complessa, costruiscono e rafforzano legami di amicizia e supporto reciproco, confermando il cuore della saga: la scoperta di sé e la valorizzazione del proprio potenziale evolutivo. È questa capacità di reinventarsi restando fedele ai valori originari che ha reso Winx Club un marchio da oltre 20 miliardi di visualizzazioni su YouTube e più di 35 miliardi su TikTok, con 8 stagioni animate coprodotte con Rai, 3 film per il cinema, 4 film per la TV e 2 serie animate coprodotte con Netflix.

Quando e dove vedere Winx Club: The Magic is Back

L’anteprima esclusiva italiana di Winx Club: The Magic is Back è fissata su Rai 2 dal 1° ottobre, all’interno del nuovo spazio mattutino di Rai Kids: verranno trasmessi i primi 13 episodi (uno al giorno dal lunedì al venerdì), che saranno disponibili anche on demand su RaiPlay. Dal 2 ottobre la serie debutterà in contemporanea su Netflix in tutto il mondo, in 15 lingue diverse, mentre dal 27 ottobre approderà su Rai Yoyo. Al termine della messa in onda, l’intera stagione sarà disponibile in box set digitale su RaiPlay, insieme alla “Winx Club Time Collection”, che raccoglie tutte le stagioni della serie e i film della saga.

Con questo reboot Rainbow e Iginio Straffi vogliono crescere ancora, accompagnando vecchi e nuovi fan in un viaggio all’insegna di amicizia, coraggio, diversità e sogni che brillano, portando avanti i valori che hanno reso Winx Club un’icona dell’animazione italiana nel mondo.

